Как избежать забивания пор: важные компоненты в уходовой косметике

Ингредиенты в уходовой косметике, которые засоряют поры

1:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Большинство женщин с жирным типом кожи ищут подходящее уходовое средство, которое бы не вызывало новых высыпаний и не способствовало появлению угрей. Разговаривая с косметологом Илоной Лениной, мы обсудили, на что следует обращать внимание в составе косметических продуктов.

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Водоотталкивающие компоненты часто присутствуют в санскринах, особенно популярных летом. Они создают на коже защитный слой, но могут препятствовать ее дыханию. Илоне рекомендует обращать внимание на такие компоненты, как Paraffine, Paraffinum, Liquidum, Isoparaffin, Mineral oil, которые могут негативно сказаться на чувствительной коже.

Средства смягчения и увлажнения часто необходимы для кожи после 30 лет. Однако следует быть осторожным с средствами, содержащими эмульгаторы и красители, которые могут вызвать аллергические реакции и засорять поры, если не проводить тщательное очищение.

Химические компоненты, такие как Buytl stearate, Glyceryl stearate SE, Lanolin, Oleth-3, Cetearyl alcohol + ceteareth 20, могут быть вредны для кожи и вызвать раздражение. Поэтому важно внимательно изучать состав продуктов и избегать их, если они присутствуют.