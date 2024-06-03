Уход за шеей и декольте: советы от эксперта для сохранения молодости и здоровья кожи

Многие из нас уделяют коже лица больше внимания, чем коже декольте, хотя эта зона часто остается на виду, особенно когда мы носим открытую одежду. Пренебрежение уходом за декольте может привести к повреждению кожи ультрафиолетовыми лучами, преждевременному появлению морщин и другим проблемам. Врач-косметолог Мария Русинова объясняет, как правильно ухаживать за кожей шеи и декольте.
Очищение кожи шеи и декольте — основной этап ухода. Кожа здесь тонкая и нежная, поэтому следует избегать слишком интенсивных движений и скрабов, чтобы не растягивать ее. Регулярное и правильное очищение способствует обновлению клеток эпидермиса и подготовке к последующим этапам ухода. Гели и пенки с мягкими очищающими компонентами, которые не пересушивают кожу и не вызывают раздражения, идеально подходят для очищения утром и вечером. При высыпаниях следует использовать противовоспалительные средства с активным составом.
Кремы и сыворотки, которые мы используем для лица, также подходят для шеи и декольте, но стоит выбирать средства с активными ингредиентами, способными улучшить текстуру, укрепить эпидермис и предотвратить появление морщин. Важно ежедневно увлажнять и питать эти зоны. Компоненты, такие как экстракт трепанга, гиалуроновая кислота, морские пептиды, нуклеиновые кислоты, ретинол, витамины С и Е, способствуют регенерации кожи, восстанавливают ее плотность и эластичность.
Защита от солнца также необходима. Избегайте интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей, особенно с 10 до 16 часов, когда солнце наиболее активно. Наносите солнцезащитный крем на область декольте перед выходом на улицу и старайтесь оставаться в тени.
Ежедневный уход за шеей и декольте, включающий очищение, отшелушивание, увлажнение и защиту от солнца, помогает сохранить молодость и здоровье кожи.
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