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Уход за шеей и декольте: советы от эксперта для сохранения молодости и здоровья кожи

Шея и декольте: эксперт по коже поделилась советами по уходу за деликатной зоной

2:11
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Многие из нас уделяют коже лица больше внимания, чем коже декольте, хотя эта зона часто остается на виду, особенно когда мы носим открытую одежду. Пренебрежение уходом за декольте может привести к повреждению кожи ультрафиолетовыми лучами, преждевременному появлению морщин и другим проблемам. Врач-косметолог Мария Русинова объясняет, как правильно ухаживать за кожей шеи и декольте.

Шея и декольте: эксперт по коже поделилась советами по уходу за деликатной зоной
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Очищение кожи шеи и декольте — основной этап ухода. Кожа здесь тонкая и нежная, поэтому следует избегать слишком интенсивных движений и скрабов, чтобы не растягивать ее. Регулярное и правильное очищение способствует обновлению клеток эпидермиса и подготовке к последующим этапам ухода. Гели и пенки с мягкими очищающими компонентами, которые не пересушивают кожу и не вызывают раздражения, идеально подходят для очищения утром и вечером. При высыпаниях следует использовать противовоспалительные средства с активным составом.

Кремы и сыворотки, которые мы используем для лица, также подходят для шеи и декольте, но стоит выбирать средства с активными ингредиентами, способными улучшить текстуру, укрепить эпидермис и предотвратить появление морщин. Важно ежедневно увлажнять и питать эти зоны. Компоненты, такие как экстракт трепанга, гиалуроновая кислота, морские пептиды, нуклеиновые кислоты, ретинол, витамины С и Е, способствуют регенерации кожи, восстанавливают ее плотность и эластичность.

Защита от солнца также необходима. Избегайте интенсивного воздействия ультрафиолетовых лучей, особенно с 10 до 16 часов, когда солнце наиболее активно. Наносите солнцезащитный крем на область декольте перед выходом на улицу и старайтесь оставаться в тени.

Ежедневный уход за шеей и декольте, включающий очищение, отшелушивание, увлажнение и защиту от солнца, помогает сохранить молодость и здоровье кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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