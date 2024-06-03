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Три категории людей, которым особенно необходим коллаген: узнайте, входите ли вы в их число

Этим трём категориям людей необходим коллаген: узнайте, относитесь ли вы к ним

2:00
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Каждый человек может извлечь пользу из приема коллагена.

Этим трём категориям людей необходим коллаген: узнайте, относитесь ли вы к ним
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Коллаген — самый распространенный белок в организме, он содержится в сухожилиях, связках, коже, мышцах, костях и кровеносных сосудах. Однако с возрастом его количество уменьшается, поэтому пополнять его запасы — хорошая идея", — объясняет нутрициолог Наталья Ревякина.

Вот три типа людей, которым особенно стоит задуматься о приеме коллагена.

Если у вас появились мелкие морщинки, это верный признак, что стоит начать прием коллагена. Тонкие морщинки, особенно те, которые не исчезают после пощипывания кожи, могут перерасти в более глубокие складки и заломы. Пептиды коллагена поддерживают эластичность кожи, плотность дермального коллагена, а также способствуют выработке эластина и фибриллина. Эти белки обеспечивают эластичность и гладкость кожи и повышают уровень увлажненности, что предотвращает появление новых морщин.

Женщины в менопаузе также могут извлечь значительную пользу из коллагена. В это время выработка коллагена резко снижается — примерно на 30%, что приводит к появлению и углублению морщин и провисанию кожи. Коллаген поддерживает нормальное состояние суставов, которые во время климакса становятся менее эластичными. Если в состав коллагенового порошка входит гиалуроновая кислота, это дополнительно обеспечивает смазку суставов.

Если вы хотите иметь увлажненную и упругую кожу, то прием коллагена также обязателен. Коллаген можно получать из продуктов, таких как костный бульон и холодец, но более удобно использовать высококачественные добавки, которые содержат оптимальную дозировку. Просто разведите порошок водой или соком и наслаждайтесь улучшением состояния вашей кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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