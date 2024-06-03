Спасение макияжа: быстрый и эффективный способ восстановить разбитые косметические палетки

Ваши косметические палетки могут разбиться в самый неподходящий момент. Однако есть быстрый способ восстановить их, чтобы вы могли продолжить использовать свои любимые оттенки. Портал femina.in рассказывает, как это сделать.
Используйте чистую лопаточку, чтобы разбить осколки и равномерно распределить их по пластинкам внутри футляра. Это позволит сохранить целостность каждого оттенка.
Нанесите несколько капель дезинфицирующего средства для рук или изопропилового спирта на измельченные тени и аккуратно перемешайте их. Обратите внимание, как порошок начнет смешиваться с жидкостью, создавая консистенцию пасты. Разровняйте поверхность и аккуратно уплотните смесь.
Покройте палитру пищевой пленкой и оставьте на ночь, чтобы тени полностью высохли и застыли. Теперь ваша палетка для макияжа восстановлена и готова к использованию!
Таким образом, с помощью этого быстрого и простого лайфхака вы можете восстановить свою любимую палетку для макияжа и вернуть ей жизнь.
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