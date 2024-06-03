Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лёгкий овощной суп с рисом: готовится из самых простых и доступных ингредиентов
Как выбрать обувь для скандинавской ходьбы? Объяснила тренер Бутова
Глеб Матвейчук признался, что у него есть возлюбленная
На рынке труда Америки наблюдаются причудливые тактики найма
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Спасение макияжа: быстрый и эффективный способ восстановить разбитые косметические палетки

Как восстановить разбитую косметическую палетку: быстрый лайфхак

Моя семья » Красота и стиль

Ваши косметические палетки могут разбиться в самый неподходящий момент. Однако есть быстрый способ восстановить их, чтобы вы могли продолжить использовать свои любимые оттенки. Портал femina.in рассказывает, как это сделать.

Как восстановить разбитую косметическую палетку: быстрый лайфхак
Фото: openverse.org by Homedust is licensed under CC BY 2.0.

Шаг 1: Осторожно размельчите обломки продукта

Используйте чистую лопаточку, чтобы разбить осколки и равномерно распределить их по пластинкам внутри футляра. Это позволит сохранить целостность каждого оттенка.

Шаг 2: Восстановление продукта

Нанесите несколько капель дезинфицирующего средства для рук или изопропилового спирта на измельченные тени и аккуратно перемешайте их. Обратите внимание, как порошок начнет смешиваться с жидкостью, создавая консистенцию пасты. Разровняйте поверхность и аккуратно уплотните смесь.

Шаг 3: Завершение процесса

Покройте палитру пищевой пленкой и оставьте на ночь, чтобы тени полностью высохли и застыли. Теперь ваша палетка для макияжа восстановлена и готова к использованию!

Таким образом, с помощью этого быстрого и простого лайфхака вы можете восстановить свою любимую палетку для макияжа и вернуть ей жизнь.

Разбились тени, румяна, пудра. Что делать? / ЛАЙФХАК
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
Последние материалы
Сбитое на дороге животное может обернуться для водителя крупным штрафом
npj: сидячий образ жизни в детстве может привести к повреждению печени
Шоколад помогает в борьбе с анемией и улучшает работу мозга
Россиянам посоветовали брать меньше вещей в путешествия
Финские учёные назвали самые агрессивные породы собак
Дети Филиппа Киркорова учатся за границей: дедушка скучает по внукам
КАСКО: когда стоит оформить и как выбрать лучший полис для вашего авто
Салат из помидоров, репы и моркови: очень яркий и невероятно витаминный
Топ-4 упражнения на пресс с фитнес-резинкой для мужчин
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников