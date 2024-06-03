Четыре ситуации, когда стоит дать лицу отдохнуть от нанесения косметики: советы для здоровой и сияющей кожи

Четыре ситуации, когда лучше воздержаться от макияжа для здоровья кожи

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж — это ваш личный выбор, и когда вы хотите его использовать, решать только вам. Однако бывают случаи, когда нанесение косметики может нанести вред вашей коже. Чтобы избежать высыпаний, покраснений и кожных реакций, стоит воздержаться от макияжа в следующих ситуациях, о которых рассказывает портал femina.in.

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1. В тренажерном зале

Во время тренировки стоит избегать нанесения плотного тонального крема или тяжелого макияжа. При физической активности кожа потеет и, если на ней много косметики, это может привести к закупорке пор. В результате появляются прыщи и раздражения. Лучше использовать легкий увлажняющий крем на гелевой основе и бальзам для губ.

2. После купания

Во время купания можно использовать водостойкий солнцезащитный крем, но нанесение макияжа после выхода из бассейна без тщательного очищения лица может вызвать воспаления. Хлор в воде уже оказывает воздействие на кожу, поэтому после купания важно очистить лицо мягким средством для умывания или использовать салфетки для лица перед нанесением косметики.

3. При наличии прыщей

Когда появляется прыщ, возникает желание скрыть его под слоем макияжа. Однако это может замедлить процесс заживления и вызвать дополнительное воспаление. Продукты для макияжа могут усугубить ситуацию, приводя к новым высыпаниям. Лучше дать коже возможность дышать и заживать естественным образом.

4. После лазерной эпиляции

После процедуры лазерной эпиляции кожа становится особенно чувствительной. Нанесение макияжа в этот период может вызвать раздражение и замедлить заживление. Лучше подождать три-четыре дня после процедуры, чтобы кожа успела восстановиться, прежде чем наносить косметику.

Заботьтесь о своей коже и позволяйте ей отдыхать от косметики в нужное время, чтобы она всегда оставалась здоровой и сияющей.

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