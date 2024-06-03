Сияющая кожа: искусство отшелушивания и ее влияние на здоровье и красоту

Все о сохранении здоровой кожи: пилинги, скрабы и средства для эксфолиации

2:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Отшелушивание кожи является ключевым этапом ухода за красотой. Это важно для любого типа кожи, но методы, частота и интенсивность могут различаться в зависимости от индивидуальных особенностей. Почему это необходимо? Потому что жизненный цикл клеток составляет около тридцати дней. В это время клетки полностью обновляются, обеспечивая коже гладкость и здоровый вид. Однако с возрастом этот процесс замедляется. Роговой слой становится толще, кожа теряет свое сияние и здоровый цвет, получая сероватый оттенок. Отшелушивание помогает избавиться от омертвевших клеток и стимулирует обновление эпидермиса. Пилинги и скрабы удаляют ороговевший слой, обнажая молодые клетки, которые лучше реагируют на активные компоненты косметических средств, а кожа приобретает свежий и ровный тон.

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Существует два основных типа пилингов: химические и механические. Химические пилинги работают за счет действия ферментов или кислот, которые разрушают связи между ороговевшими клетками эпидермиса, способствуя их отшелушиванию. Ферментные пилинги считаются более мягкими, чем кислотные. Энзимные варианты позволяют избежать негативных реакций кожи и подходят для чувствительной кожи.

Механические средства отшелушивания, такие как скрабы, позволяют удалить омертвевшие клетки благодаря массажным движениям и трению. Они рекомендованы для жирной, комбинированной и нормальной кожи. Чем мельче частицы скраба, тем бережнее отшелушивание. Механические пилинги хорошо очищают от сильных загрязнений и могут использоваться в сочетании с химическими пилингами.

Регулярное отшелушивание необходимо для поддержания здоровой кожи. Домашний пилинг рекомендуется проводить один раз в неделю для сухой и чувствительной кожи и два раза в неделю для жирной и комбинированной кожи. Однако важно помнить, что чрезмерное отшелушивание может нарушить защитный барьер кожи, делая ее более уязвимой для ультрафиолета и атмосферных факторов. После пилинга всегда используйте средства с защитным фактором SPF при выходе на улицу.