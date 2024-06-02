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Сыворотка и крем: сходства, различия и правила использования в уходе за кожей

Может ли замена крема сывороткой иметь пользу

2:03
Моя семья » Красота и стиль

В традиционной рутине ухода за кожей, сыворотка обычно наносится перед кремом. Предполагается, что сыворотка открывает поры кожи, обеспечивая глубокое проникновение крема. На самом деле, это не так — хотя состав сыворотки и крема практически идентичны, их различие заключается в другом. Рассмотрим сходства и различия этих продуктов.

Может ли замена крема сывороткой иметь пользу
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Состав сыворотки и крема: покупка увлажняющей сыворотки и крема одновременно лишена смысла, так как их составы на 80% аналогичны. Они содержат гиалуроновую кислоту, гидроксоэтилмочевину, глицерин, пантенол, коллаген, ланолин и другие компоненты. Вместо увлажняющего крема рекомендуется использовать питательный — его более плотная текстура создает на поверхности кожи защитную пленку, что способствует эффективной работе активных компонентов. В составе питательного крема обычно присутствуют базовые и эфирные масла, такие как кокосовое и жожоба, а также витамины E, A, D.

Принцип работы уходовых средств: чем легче текстура средства, тем легче оно проникает в глубокие слои эпидермиса. Увлажняющая сыворотка и крем заполняют пространство между клетками эпидермиса, делая кожу эластичной и равномерной. В то же время масла, содержащиеся в питательном креме, сглаживают поверхность кожи, заполняя пространство между роговыми чешуйками и препятствуя потере влаги.

Сезонность ухода за кожей: рекомендуется изменять уход за кожей в зависимости от сезона, температуры, влажности и других факторов окружающей среды. Летом молодой коже достаточно увлажняющей сыворотки как дневного увлажнителя. Для зрелой кожи рекомендуется добавить патчи под глаза, а вечером наносить питательный крем. Зимой и осенью жирный крем подойдет для защиты от обветривания.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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