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Борьба с гиперпигментацией: советы от экспертов и эффективные методы ухода за кожей

Как избавиться от пятен и веснушек на коже лица

1:29
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Неровный тон кожи является распространенной проблемой, с которой сталкиваются многие. Гиперпигментация, или появление темных пятен на коже, может возникнуть у людей любого цвета кожи, пола, возраста и места проживания. Это обусловлено избыточной выработкой меланина, естественного пигмента кожи. Существует три основных типа гиперпигментации: вызванная солнцем, поствоспалительная и мелазма, вызванная гормональными изменениями.

Как избавиться от пятен и веснушек на коже лица
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Профилактика играет ключевую роль в предотвращении усиления гиперпигментации. Важно защищать кожу от ультрафиолетовых лучей с помощью солнцезащитного крема SPF50 и избегать сильного воздействия солнца, особенно в период беременности или при изменениях в работе щитовидной железы. При лечении гиперпигментации следует начинать с простых решений, таких как использование кремов и сывороток с ключевыми ингредиентами, такими как витамин С, ретиноиды, альфа-гидроксикислоты и ботанические экстракты.

Домашние пилинги и маски также могут быть эффективны в уменьшении гиперпигментации, отшелушивая кожу и способствуя лучшему проникновению активных ингредиентов. Однако, если домашние средства не приносят результатов в течение трех месяцев, стоит обратиться к профессиональному косметологу для более эффективных методов лечения.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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