Храните крем в прохладном месте — и другие советы по эффективному увлажнению кожи

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Секреты эффективного увлажнения кожи: как облегчить сухость и сохранить здоровье

1:50
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Сухость кожи возникает из-за недостатка влаги, вызванного множеством факторов, включая частое умывание, применение агрессивного мыла, старение и определенные заболевания. Люди, проживающие в холодных климатических условиях, также могут столкнуться с этой проблемой из-за сухого зимнего воздуха. Однако сухость кожи не следует рассматривать как неизбежное явление, вызванное старением или климатом. Есть несколько способов борьбы с сухой кожей.

Секреты эффективного увлажнения кожи: как облегчить сухость и сохранить здоровье
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Поддерживайте уровень влажности в помещении, особенно зимой, с помощью увлажнителя воздуха, установленного на уровне около 60%.

Ограничьте время проведенное в душе или ванной до 5-10 минут, используя теплую воду вместо горячей, чтобы избежать удаления излишнего жира с кожи.

Избегайте агрессивных мыл и продуктов, содержащих спирт, вместо этого используйте мягкие гели для умывания с сбалансированным рН, чтобы смягчить кожу и предотвратить потерю влаги.

Будьте осторожны при использовании средств для очищения и эксфолиации, чтобы не повредить кожу. Лучше всего выбирать увлажняющие маски и гели с кислотами для мягкого отшелушивания.

Косметические средства также играют важную роль в уходе за сухой кожей. Используйте увлажняющие кремы, которые содержат увлажнители, окклюзионные и смягчающие компоненты, чтобы защитить кожу от потери влаги и усилить ее увлажнение.

Крем следует хранить в холодильнике и набирать чистой лопаточкой для предотвращения загрязнения продукта. Наносите крем на кожу лица 1-2 раза в день после умывания и тонизирования, чтобы обеспечить максимальное впитывание.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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