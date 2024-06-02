Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Актёр Андрей Чернышов признался, что стал отцом
Фитнес-тренер Серегин рассказал, как выполнить упражнение "ваккум живота"
Рост продолжительности жизни в России увеличится к 2025 году
Почему кошка стала слишком много есть: 3 проблемы
Ольгу Бузову раскритиковали за выступление в Уфе под фонограмму и наряд
В Чехове появился жилой слон
Уайт: Для нас будет честью, если турнир UFC в РФ посетит Владимир Путин
Александр Петров о роли Гоголя: почему не будет продолжения фильмов
Дзюба может сыграть в ближайшем матче за "Родина Медиа"
Как поддерживать форму без бега: альтернативные способы борьбы с лишним весом

Альтернативы бегу для борьбы с лишним весом

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Летом хочется выглядеть особенно хорошо, и многие выбирают бег для поддержания формы. Однако не каждый может позволить себе такие занятия. Не стоит расстраиваться, ведь бег можно заменить другими видами активности.

Альтернативы бегу для борьбы с лишним весом
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Ходьба по лестнице — простая альтернатива пробежкам. Если живете в многоэтажном доме, исключите лифт и выходите чуть раньше, чтобы спуститься пешком. Это тренирует сердечную мышцу и нижнюю часть корпуса, важную для женщин. Чтобы увидеть результат, преодолевайте минимум пять лестничных пролетов в день.

Бег на месте — хорошая замена, если нет возможности выйти на пробежку. Эффективность таких тренировок не уступает классическому бегу, а домашнее кардио позволяет не пропускать занятия. Прыжки на месте — отличное упражнение, если вам надоел бег. Прыжки сжигают сто калорий за несколько минут и благоприятно влияют на сердце. Обязательно выполняйте их в кроссовках для амортизации. Глубокие приседания — классическое кардио-упражнение, безопасное для суставов. Выполняйте их утром и вечером для достижения результата.

Танцы также полезны и разнообразят тренировки. Выбирайте понравившееся направление и сжигайте калории под музыку.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приехала проводить в последний путь звезду сериала "Моя прекрасная няня" Анастасию Заворотнюк.

Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Тлю на розах побеждаем просто: обработайте растения этим простым средством
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Последние материалы
РФ обладает множеством неядерных вариантов ответа на эскалацию на Украине 
Кафельников назвал победу Свёнтек над Потаповой "самым быстрым способом заработать"
Евгений Петросян мог бы сыграть Шурика в фильме "Операция "Ы"
Палеонтологи в Зимбабве обнаружили останки ранее неизвестных динозавров
Водителям объяснили, как правильно экономить на моторном масле
Россиян призвали использовать пищевую пленку для чистоты в холодильнике
Вышел трейлер последнего сезона сериала "Академия Амбрелла" от Netflix
Как приготовить суп с базиликом и миндалём
Идеи для одиночного отпуска: как получить максимум удовольствия
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников