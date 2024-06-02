Как поддерживать форму без бега: альтернативные способы борьбы с лишним весом

Альтернативы бегу для борьбы с лишним весом

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом хочется выглядеть особенно хорошо, и многие выбирают бег для поддержания формы. Однако не каждый может позволить себе такие занятия. Не стоит расстраиваться, ведь бег можно заменить другими видами активности.

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Ходьба по лестнице — простая альтернатива пробежкам. Если живете в многоэтажном доме, исключите лифт и выходите чуть раньше, чтобы спуститься пешком. Это тренирует сердечную мышцу и нижнюю часть корпуса, важную для женщин. Чтобы увидеть результат, преодолевайте минимум пять лестничных пролетов в день.

Бег на месте — хорошая замена, если нет возможности выйти на пробежку. Эффективность таких тренировок не уступает классическому бегу, а домашнее кардио позволяет не пропускать занятия. Прыжки на месте — отличное упражнение, если вам надоел бег. Прыжки сжигают сто калорий за несколько минут и благоприятно влияют на сердце. Обязательно выполняйте их в кроссовках для амортизации. Глубокие приседания — классическое кардио-упражнение, безопасное для суставов. Выполняйте их утром и вечером для достижения результата.

Танцы также полезны и разнообразят тренировки. Выбирайте понравившееся направление и сжигайте калории под музыку.