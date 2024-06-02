Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз: советы косметолога Логиновой

Кожа вокруг глаз крайне нежная, и поэтому требует особого ухода. Кристина Логинова, косметолог, высказывает свои рекомендации относительно использования средств для кожи в этой области. Использование крема для тела нецелесообразно, так как он содержит активные увлажняющие компоненты, которые могут негативно влиять на нежную кожу вокруг глаз.
Гидрогелевые патчи также требуют осторожного использования, так как могут как увлажнять, так и высушивать кожу. Что касается масляных составов, не каждое масло подходит для увлажнения этой области из-за того, что масляные средства создают пленку, которая может привести к воспалениям.
Рекомендуется выбирать средства, предназначенные специально для ухода за кожей вокруг глаз, либо получить консультацию у косметолога.
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