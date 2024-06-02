Как правильно ухаживать за кожей вокруг глаз: советы косметолога Логиновой

Используете ли вы средства, которые негативно влияют на кожу в области ваших глаз

0:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа вокруг глаз крайне нежная, и поэтому требует особого ухода. Кристина Логинова, косметолог, высказывает свои рекомендации относительно использования средств для кожи в этой области. Использование крема для тела нецелесообразно, так как он содержит активные увлажняющие компоненты, которые могут негативно влиять на нежную кожу вокруг глаз.

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Гидрогелевые патчи также требуют осторожного использования, так как могут как увлажнять, так и высушивать кожу. Что касается масляных составов, не каждое масло подходит для увлажнения этой области из-за того, что масляные средства создают пленку, которая может привести к воспалениям.

Рекомендуется выбирать средства, предназначенные специально для ухода за кожей вокруг глаз, либо получить консультацию у косметолога.