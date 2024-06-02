Фитоэстрогены: секрет молодости и здоровья кожи

Забота о молодости кожи и волос — задача, требующая правильного гормонального баланса. Косметолог Александра Рудникова поделилась с нами своими знаниями о фитоэстрогенах и их важной роли в поддержании молодости.
Фитоэстрогены, получаемые из растений, подобны гормону эстрадиолу и имеют схожие свойства. Они выступают как мощные антиоксиданты, а также способствуют снижению уровня сахара в крови и обладают противоопухолевыми свойствами. Эквол, один из фитоэстрогенов, помогает улучшить тонус кожи и защищает ее от вредного воздействия УФ-лучей. Фитоэстрогены можно получить из пищи и косметических средств. Европейские исследования подтверждают их положительное влияние на кожу, кости и женскую репродуктивную систему.
Важно начинать использование средств с фитоэстрогенами после 40 лет, чтобы продлить молодость и поддержать здоровье кожи.
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