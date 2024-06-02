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Фитоэстрогены: секрет молодости и здоровья кожи

Фитоэстрогены: их вклад в сохранение молодости

1:01
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Забота о молодости кожи и волос — задача, требующая правильного гормонального баланса. Косметолог Александра Рудникова поделилась с нами своими знаниями о фитоэстрогенах и их важной роли в поддержании молодости.

Фитоэстрогены: их вклад в сохранение молодости
Фото: unsplash.com by Christopher Campbell chrisjoelcampbell is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Фитоэстрогены, получаемые из растений, подобны гормону эстрадиолу и имеют схожие свойства. Они выступают как мощные антиоксиданты, а также способствуют снижению уровня сахара в крови и обладают противоопухолевыми свойствами. Эквол, один из фитоэстрогенов, помогает улучшить тонус кожи и защищает ее от вредного воздействия УФ-лучей. Фитоэстрогены можно получить из пищи и косметических средств. Европейские исследования подтверждают их положительное влияние на кожу, кости и женскую репродуктивную систему.

Важно начинать использование средств с фитоэстрогенами после 40 лет, чтобы продлить молодость и поддержать здоровье кожи.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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