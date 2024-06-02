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Секреты крепких ногтей: экспертные советы для поддержания здоровья ногтей

Методы для укрепления ногтей: экстренные решения для восстановления их здоровья

1:17
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Причин хрупкости ногтей может быть множество — от постоянного использования гелевого покрытия до недостатка важных микроэлементов. Нейл-мастер Виталина Григорьева предоставила нам несколько советов, которые помогут поддержать ломкие ногти, особенно когда нет возможности полноценно лечить их.

Методы для укрепления ногтей: экстренные решения для восстановления их здоровья
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0
  • Сократите длину: ломкость и длинные ногти просто несовместимы. Обрежьте ногти как можно короче и поддерживайте эту длину, чтобы не ухудшить их состояние. Не используйте руки для обламывания мягких ногтей, лучше используйте щипчики.
  • Используйте отвердители: специальные отвердители помогут укрепить хрупкие ногти, даже при короткой длине. Наносите отвердитель на сухие отполированные ногти, чтобы он правильно впитался.
  • Наносите базовый лак: прозрачное базовое покрытие защитит ногти от дополнительных повреждений. Даже если вы используете цветной лак, не забывайте про базу и топ-покрытие для дополнительной защиты.
  • Правильно пилите ногти: подпиливайте ногти в одном направлении, чтобы предотвратить расслоение. Не пилите сверху вниз и не используйте пилочку в обе стороны сразу, это может только ухудшить состояние ногтей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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