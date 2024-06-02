Секреты крепких ногтей: экспертные советы для поддержания здоровья ногтей

Причин хрупкости ногтей может быть множество — от постоянного использования гелевого покрытия до недостатка важных микроэлементов. Нейл-мастер Виталина Григорьева предоставила нам несколько советов, которые помогут поддержать ломкие ногти, особенно когда нет возможности полноценно лечить их.
Фото: Openverse by Dave Hamster is licensed under CC BY 2.0
Сократите длину: ломкость и длинные ногти просто несовместимы. Обрежьте ногти как можно короче и поддерживайте эту длину, чтобы не ухудшить их состояние. Не используйте руки для обламывания мягких ногтей, лучше используйте щипчики.
Используйте отвердители: специальные отвердители помогут укрепить хрупкие ногти, даже при короткой длине. Наносите отвердитель на сухие отполированные ногти, чтобы он правильно впитался.
Наносите базовый лак: прозрачное базовое покрытие защитит ногти от дополнительных повреждений. Даже если вы используете цветной лак, не забывайте про базу и топ-покрытие для дополнительной защиты.
Правильно пилите ногти: подпиливайте ногти в одном направлении, чтобы предотвратить расслоение. Не пилите сверху вниз и не используйте пилочку в обе стороны сразу, это может только ухудшить состояние ногтей.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.