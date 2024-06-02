Пресс без проблем: упражнения для офиса, которые приведут вас в форму

Найти время для тренировок может быть вызовом, но это не повод отказываться от подготовки к пляжному сезону. Чтобы обеспечить ваш пресс нагрузкой, не выходя из офисного кресла, мы собрали ряд эффективных упражнений.
Упражнение на нижнюю треть: используя обычный стул, выполняйте подъем коленей, придерживая их на весу. Это упражнение можно повторять не менее 15 раз для получения отличных результатов.
Упражнение на интимные мышцы: сжимайте интимные мышцы и втягивайте живот, подобно планке. Повторите это упражнение 10-15 раз, вдыхая и выдыхая.
Разгибание колен: садясь на край стула, поднимайте и опускайте колени к груди, напрягая мышцы живота. Повторите около 15 раз.
Упражнение на скручивание мышц: сидя на стуле, положите руки за голову и скручивайте корпус влево и вправо. Повторите это упражнение по 10 раз в каждую сторону.
Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.