Пресс без проблем: упражнения для офиса, которые приведут вас в форму

Упражнения для пресса, которые можно выполнять даже во время работы

1:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Найти время для тренировок может быть вызовом, но это не повод отказываться от подготовки к пляжному сезону. Чтобы обеспечить ваш пресс нагрузкой, не выходя из офисного кресла, мы собрали ряд эффективных упражнений.

Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Упражнение на нижнюю треть: используя обычный стул, выполняйте подъем коленей, придерживая их на весу. Это упражнение можно повторять не менее 15 раз для получения отличных результатов.

Упражнение на интимные мышцы: сжимайте интимные мышцы и втягивайте живот, подобно планке. Повторите это упражнение 10-15 раз, вдыхая и выдыхая.

Разгибание колен: садясь на край стула, поднимайте и опускайте колени к груди, напрягая мышцы живота. Повторите около 15 раз.

Упражнение на скручивание мышц: сидя на стуле, положите руки за голову и скручивайте корпус влево и вправо. Повторите это упражнение по 10 раз в каждую сторону.