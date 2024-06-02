Эти виды физической активности помогут подготовить вас к лету без излишнего напряжения

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Спорт без изнурительных усилий: рекомендации фитнес-гуру для поддержания формы

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Фитнес-инструктор Руслан Исаев предоставил нам несколько спортивных видов, которые будут эффективны для поддержания формы, но не выведут вас из сил.

Спорт без изнурительных усилий: рекомендации фитнес-гуру для поддержания формы
Фото: commons.wikimedia.org by Hanako.R is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Плавание — идеальный выбор при наличии противопоказаний к интенсивным нагрузкам. Это не только поможет поддерживать тонус, но и улучшит гибкость.

Йога — отличный способ замедлить темп жизни большого города. Растяжка, которую предоставляют асаны, помогает улучшить эффект тренировок в зале и снять стресс.

Велосипед — возможность выбрать удобный вариант: тренажер или уличный велосипед для интенсивных тренировок. Это эффективная нагрузка на бедра и икры, но нужно быть внимательным, если есть проблемы с суставами.

Боулинг — неожиданный, но полезный выбор. Игра развивает координацию и равновесие, что можно дополнить пробежками или упражнениями в домашних условиях для еще большей выгоды.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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