Эти виды физической активности помогут подготовить вас к лету без излишнего напряжения

Спорт без изнурительных усилий: рекомендации фитнес-гуру для поддержания формы

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Фитнес-инструктор Руслан Исаев предоставил нам несколько спортивных видов, которые будут эффективны для поддержания формы, но не выведут вас из сил.

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Плавание — идеальный выбор при наличии противопоказаний к интенсивным нагрузкам. Это не только поможет поддерживать тонус, но и улучшит гибкость.

Йога — отличный способ замедлить темп жизни большого города. Растяжка, которую предоставляют асаны, помогает улучшить эффект тренировок в зале и снять стресс.

Велосипед — возможность выбрать удобный вариант: тренажер или уличный велосипед для интенсивных тренировок. Это эффективная нагрузка на бедра и икры, но нужно быть внимательным, если есть проблемы с суставами.

Боулинг — неожиданный, но полезный выбор. Игра развивает координацию и равновесие, что можно дополнить пробежками или упражнениями в домашних условиях для еще большей выгоды.