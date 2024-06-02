Летний пресс: тренировки для идеальной формы с Малкиным

Три быстрых упражнения для того, чтобы подтянуть живот

1:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето уже здесь, и с ним наступает время акцентировать внимание на прессе, ведь кроп-топы становятся настоящим трендом этого сезона. Собрали лучшие упражнения для формирования красивого пресса под руководством фитнес-гуру Виталия Малкина. Закладывайте в закладки!

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мостик — одно из наиболее эффективных упражнений, согласно нашему эксперту. Виталий утверждает, что это упражнение отлично работает как с мышцами пресса, так и со спиной — без крепкой спины не получится поддерживать красивую форму. Выполняется просто: ложимся на спину и делаем круговые движения тазом в одну и другую стороны. Важно прижимать поясницу к полу, чтобы увеличить нагрузку на мышцы и снизить давление на позвоночник.

Упражнение на равновесие — статическое упражнение, которое поможет привести в тонус не только мышцы пресса, но и всего тела. Виталий рекомендует выполнять его следующим образом: становимся на четвереньки, располагаем ладони под плечевым суставом. Отрываем от пола одну руку и противоположную ногу, задерживаясь в таком положении настолько, сколько можем. Важно сохранять равновесие. Повторяем с другой ногой и рукой. Упражнение следует выполнять ежедневно для получения результатов уже через пару недель.

Планка с махами руками — лучше обычной планки может быть только ее усложненная версия. Встаем в классическую планку, опираясь на локти. Виталий советует держать пресс в напряжении на протяжении всего упражнения. Также важно следить, чтобы поясница была параллельна полу. Далее отрываем одну руку от пола и поворачиваемся в ее сторону, поднимая руку над головой. Возвращаемся в исходное положение и повторяем со второй рукой. Повторяем 15 раз с каждой стороны.