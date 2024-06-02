Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Китае создали чат-бота с личностью Си Цзиньпиня
Как обычное фото в ОАЭ может обернуться штрафом и депортацией из страны
Секреты уменьшение жира на животе
Фрикадельки в ананасовой глазури: аппетитное блюдо на ужин
Как вырастить брокколи на участке?
Ветеринары назвали полезные продукты для собак
Как перенести жару?
Стоит ли устанавливать бетонную раковину в ванной комнате
FAW Bestune T55 подешевел на российском рынке: скидка 150 тыс. рублей на все версии
Летний пресс: тренировки для идеальной формы с Малкиным

Три быстрых упражнения для того, чтобы подтянуть живот

1:58
Моя семья » Красота и стиль

Лето уже здесь, и с ним наступает время акцентировать внимание на прессе, ведь кроп-топы становятся настоящим трендом этого сезона. Собрали лучшие упражнения для формирования красивого пресса под руководством фитнес-гуру Виталия Малкина. Закладывайте в закладки!

Три быстрых упражнения для того, чтобы подтянуть живот
Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Мостик — одно из наиболее эффективных упражнений, согласно нашему эксперту. Виталий утверждает, что это упражнение отлично работает как с мышцами пресса, так и со спиной — без крепкой спины не получится поддерживать красивую форму. Выполняется просто: ложимся на спину и делаем круговые движения тазом в одну и другую стороны. Важно прижимать поясницу к полу, чтобы увеличить нагрузку на мышцы и снизить давление на позвоночник.

Упражнение на равновесие — статическое упражнение, которое поможет привести в тонус не только мышцы пресса, но и всего тела. Виталий рекомендует выполнять его следующим образом: становимся на четвереньки, располагаем ладони под плечевым суставом. Отрываем от пола одну руку и противоположную ногу, задерживаясь в таком положении настолько, сколько можем. Важно сохранять равновесие. Повторяем с другой ногой и рукой. Упражнение следует выполнять ежедневно для получения результатов уже через пару недель.

Планка с махами руками — лучше обычной планки может быть только ее усложненная версия. Встаем в классическую планку, опираясь на локти. Виталий советует держать пресс в напряжении на протяжении всего упражнения. Также важно следить, чтобы поясница была параллельна полу. Далее отрываем одну руку от пола и поворачиваемся в ее сторону, поднимая руку над головой. Возвращаемся в исходное положение и повторяем со второй рукой. Повторяем 15 раз с каждой стороны.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Фиалка в доме: что происходит в таких жилищах согласно приметам

Фиалка - нежное и красивое комнатное растение, которое многие цветоводы-любители выращивают у себя дома. Но мало кто знает, что по народным поверьям, фиалка в доме может оказывать определённое влияние на жизнь его обитателей. Давайте разберёмся, какие приметы и суеверия связаны с этим цветком.

Народные поверья: фиалка оказывает влияние на людей
Татьяна Тарасова на инвалидной коляске приехала проститься с Заворотнюк
Тренер Татьяна Тарасова на инвалидной коляске прибыла проститься с актрисой Анастасией Заворотнюк
Какие овощи на дачном участке не любят яичную скорлупу
Как побороть фитофтороз и мучнистую росу с помощью йода
Переброска огромных резервов ВСУ на Харьковское направление бесполезно Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Простая мясная подлива: очень вкусно с макаронами, картошкой, рисом или гречкой
5 причин выращивать мяту перечную на своем дачном участке
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Идеальные условия для лаванды: где лучше всего её высаживать на даче
Последние материалы
Страховка по кредиту защищает заёмщика в случае утраты платежеспособности
Российские ученые представили новый способ испытания двигателей
5 советов по оптимизации пространства для хранения в маленькой квартире
Уважение индийских традиций: дресс-код, табу и советы для туристов
Дефицит водителей-дальнобойщиков в России достиг 25% из-за старения кадров
Сорбет из винограда и шампанского: десерт для знойного лета
Пять советов по уходу за кожей до и после тренировки
Алла Пугачева перевыпустила трек "Не высовывайся, дочка"
Безопасность во время тренировок
Как правильно удалять листья томатов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников