Тренируйтесь безопасно: пять правил для кожи до и после фитнеса

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Пять советов по уходу за кожей до и после тренировки

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Физические упражнения не только полезны для мышц, но и для здоровья кожи. Силовые и кардиотренировки могут помочь предотвратить и уменьшить признаки старения кожи. Хорошая тренировка отлично снимает стресс и помогает выглядеть моложе за счёт выделения гормонов. Однако важно правильно готовить кожу к тренировке и ухаживать за ней после неё.

Пять советов по уходу за кожей до и после тренировки
Фото: flickr.com by PTPioneer is licensed under CC BY 2.0.

Перед тренировкой на улице или в спортзале необходимо нанести солнцезащитный крем широкого спектра с SPF 50. Это поможет защитить кожу от вредного воздействия солнечных лучей и предотвратить фотостарение. Крем должен быть устойчивым к поту и воде, и его необходимо нанести на лицо, уши, горло, грудь и заднюю поверхность шеи.

Несмотря на распространённое мнение, перед тренировкой необязательно смывать макияж с лица, если его немного и он не мешает. Однако стоит избегать плотных увлажняющих кремов, которые могут создать на коже барьер и вызвать дискомфорт во время тренировки.

Хороший дезодорант также важен для комфортной тренировки и предотвращения воспалений в местах трения. После тренировки необходимо принять душ, чтобы удалить пот, масло и бактерии с кожи. Важно выбрать антибактериальный гель с приятным ароматом и нанести увлажняющий крем после душа. Необходимо также помнить о чистой сухой одежде.

Если нет возможности принять душ, лицо хотя бы нужно очистить мягким или щадящим средством перед уходом из спортзала. Это поможет избежать закупорки пор и появления прыщей, особенно если кожа склонна к акне.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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