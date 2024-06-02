Оранжевый: летний цвет макияжа, который оживит ваш образ

Оранжевый: главный цвет Макияжа этого сезона

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

На подиуме оранжевый цвет проявился в различных интерпретациях: персиковые оттенки теней в паре с серебристой тушью у Simone Rocha, янтарная подводка под нижним веком у 16arlington, разноцветные стрелки, напоминающие масляную краску облепихового оттенка, как у Paul & Joe, или даже декорированные апельсиновыми пайетками, как у Halpern.

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Если вы готовы к экспериментам, выберите выразительный, насыщенный оттенок. Тем, кто предпочитает более нежные варианты, подойдут пастельные или горчичные тона. Преимущество оранжевого цвета заключается в том, что его использование не создает впечатление усталости глаз, особенно если выбрать текстуру с блеском.

Оранжевая помада — это необычная альтернатива традиционной красной. Есть несколько способов носить этот живой цвет. Например, можно выбрать неоново-морковный оттенок, который создаст смелый образ с акцентом на губы. Такой цвет помады также делает зеленые и голубые глаза более выразительными. Более темные оттенки (ржавый, терракотовый) подходят для монохромного макияжа. А персиковый, абрикосовый и лососевый идеально подойдут для создания легкого, повседневного образа. Чтобы добиться максимального увлажнения губ, сначала нанесите любимый бальзам, подержите несколько минут, затем промокните салфеткой. Далее, используя пальцы или плоскую кисть, нанесите помаду. Если предпочитаете матовый эффект, в качестве последнего штриха используйте прозрачную пудру.