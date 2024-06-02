Летний маникюр 2024: яркие тренды от мастера маникюра Сергеевой

Морские оттенки и креативный френч: актуальный дизайн ногтей на начало лета 2024

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето призывает к большей свежести и яркости в стилях, особенно учитывая благоприятную погоду. Мастер по маникюру Мия Сергеева предложила несколько отличных вариантов на этот летний сезон.

Фото: flickr.com by Becky Stern from Brooklyn, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Оттенки коралла и красного стали настоящим хитом. Но вместо обычных оттенков, как алый или классический нейтральный, стоит рассмотреть более необычные варианты, такие как коралловый или красный, с намеком на оранжевый. Это настоящий тренд, который придаст образу свежести и оригинальности.

Цветной френч пользуется популярностью уже не первый сезон и не уступает своих позиций и этим летом. Мия советует посоветоваться с мастером и экспериментировать с разными оттенками френча, не ограничиваясь только двумя цветами. Любые яркие вариации френча приветствуются и подчеркнут ваш индивидуальный стиль.

Розовая палитра также остается в тренде. Оттенки розового в этом летнем сезоне чрезвычайно разнообразны, позволяя каждому найти подходящий оттенок под свое настроение. Мия рекомендует обратить внимание на молочно-розовое покрытие, похожее на припыленный розовый, но более разведенный, что создаст нежный и стильный образ.