Как вернуть здоровье ногтям после удаления шеллака: четыре основных принципа для укрепления

После удаления гель-лака ногти нуждаются в особом уходе, чтобы быстрее восстановиться. Нейл-мастер Анастасия Сердцева предлагает несколько простых правил для поддержания здоровья ногтей после снятия покрытия.
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Укорачиваем ногти: не спешите отрастить ногти сразу после снятия гель-лака. Лучше укоротить их как можно больше и отказаться от дополнительных покрытий лаком, чтобы не нагружать ногтевую пластину.
Не шлифуем: избегайте чрезмерного шлифования ногтей после снятия гель-лака, чтобы не повредить уже тонкую пластину. Лучше подпилить только самые шершавые участки и затем увлажнять и питать ногти.
Позаботьтесь о кутикуле: ухаживайте за кутикулой, удаляя ее, если она плотная, и увлажняя маслами на основе абрикоса или оливы, чтобы предотвратить ее сухость и неровности.
Ванночки: для ускорения роста ногтей и их укрепления, используйте ванночки с добавлением розовой соли и масел. Однако, не злоупотребляйте этой процедурой, чтобы не пересушить кожу рук.
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