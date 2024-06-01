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Биомодулятор PDRN: борьба со старением кожи на клеточном уровне

Что такое полинуклеотиды и кому они нужны

0:49
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PDRN, или полидезоксирибонуклеотид, является низкомолекулярным полимером дезоксирибонуклеотида, который играет важную роль в борьбе со старением кожи. Эти биомодуляторы, доказавшие свою эффективность, способны распознавать и восстанавливать поврежденные фрагменты ДНК и РНК, а также стимулировать синтез коллагена и укрепление сосудистых стенок.

Что такое полинуклеотиды и кому они нужны
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Процедуры на основе PDRN предлагаются в салонах красоты и включают введение препарата с помощью тонкой иглы. Курсы таких процедур обычно составляют 3-4 сессии с интервалом в несколько недель.

Важно отметить, что кремы с PDRN малоэффективны, так как полинуклеотиды не могут проникнуть сквозь эпидермис, оказывая свое воздействие лишь на поверхности кожи.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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