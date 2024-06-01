Биомодулятор PDRN: борьба со старением кожи на клеточном уровне

PDRN, или полидезоксирибонуклеотид, является низкомолекулярным полимером дезоксирибонуклеотида, который играет важную роль в борьбе со старением кожи. Эти биомодуляторы, доказавшие свою эффективность, способны распознавать и восстанавливать поврежденные фрагменты ДНК и РНК, а также стимулировать синтез коллагена и укрепление сосудистых стенок.
Процедуры на основе PDRN предлагаются в салонах красоты и включают введение препарата с помощью тонкой иглы. Курсы таких процедур обычно составляют 3-4 сессии с интервалом в несколько недель.
Важно отметить, что кремы с PDRN малоэффективны, так как полинуклеотиды не могут проникнуть сквозь эпидермис, оказывая свое воздействие лишь на поверхности кожи.
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