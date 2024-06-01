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Домашний SPA: как осуществить ультразвуковую чистку и использовать микротоки для ухода за кожей

Бьюти-революция дома: уход за кожей

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Глубокая и бережная чистка кожи, эффективный массаж для ее регенерации и восстановления — все это теперь доступно благодаря инновационному бьюти-гаджету! Теперь вы можете наслаждаться процедурами салонного ухода не выходя из дома, благодаря многофункциональному устройству Microsonic Facial Device от [ comfort zone ].

Бьюти-революция дома: уход за кожей
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Международный тренер [ comfort zone ] и врач дерматовенеролог, Мария Рудева, рассказала о технике ультразвуковой чистки и ее многочисленных преимуществах. Кроме того, был представлен метод использования микротоков и их безопасность для использования в домашних условиях.

Ультразвуковая чистка стала широко известной благодаря своей эффективности и отсутствию нежелательных побочных эффектов. Этот метод подходит практически для всех типов кожи и предоставляет возможность быстро и эффективно очистить кожу лица. Она помогает бороться с жирным блеском, чёрными точками, уменьшает размер пор, сглаживает тон кожи и уменьшает проявление мелких морщин. Ультразвуковая чистка позволяет глубоко очистить кожу, подготавливая ее для более эффективного проникновения активных компонентов косметических средств.

Микротоки — это импульсы низкой частоты, которые эффективно стимулируют клетки кожи, улучшая процессы регенерации и стимулируя синтез коллагена и эластина. Результатом использования микротоков является сияющая кожа, сокращение отечности, выравнивание тона и улучшение текстуры кожи, а также профилактика старения.

Идеальный рецепт домашнего ухода:

  • Очистите кожу с помощью выбранного средства.
  • Произведите ультразвуковую очистку кожи с помощью бьюти-гаджета Microsonic Facial Device от [ comfort zone ].
  • Нанесите маску на 10-15 минут и впитайте ее с помощью ультразвука. Смойте.
  • Нанесите эссенцию/ампульный концентрат/сыворотку и внедрите их с помощью микротоков Microsonic Facial Device.
  • Нанесите крем и наслаждайтесь результатом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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