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После отдыха на солнце: пять секретов экспертов для идеального восстановления кожи и волос

После отдыха на солнце: советы по уходу за кожей и волосами

1:37
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Отдых на солнце — это великолепное время для релаксации и зарядки энергией, но несмотря на его пользу, наша кожа и волосы могут нуждаться в особом уходе после таких приключений. Эксперты делятся секретами, как вернуть коже и волосам здоровый вид и увлажнение после солнечного отпуска.

После отдыха на солнце: советы по уходу за кожей и волосами
Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Увлажнение сначала. Основное правило — увлажнение. Используйте лосьоны и кремы после душа, позволяя коже впитать влагу. Это поможет предотвратить шелушение и сухость.
  2. Легкий пилинг. Деликатный пилинг поможет удалить омертвевшие клетки кожи и стимулировать ее обновление. Избегайте агрессивных средств, особенно если кожа уже подверглась воздействию солнечных лучей.
  3. Уход за волосами. Волосы также нуждаются в специальном уходе. Используйте увлажняющие маски и кондиционеры для восстановления их мягкости и блеска. Также стоит минимизировать использование термических укладок и средств для укладки.
  4. Защита от солнца. Даже после возвращения с пляжа или открытой террасы, не забывайте об обязательном применении солнцезащитного крема и гидратации кожи. Это поможет предотвратить дополнительные повреждения от солнечных лучей.
  5. Питание и гидратация. Не забывайте о внутреннем уходе. Пейте достаточное количество воды и употребляйте питательные продукты, богатые витаминами и антиоксидантами, чтобы помочь коже и волосам восстановиться изнутри.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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