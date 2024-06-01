Домашние рецепты: солнцезащитные средства с SPF, которые вы можете приготовить сами

Пять продуктов с солнцезащитным фактором, которые можно приготовить самостоятельно

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето еще не наступило, но солнце уже активно согревает, и наступает время использовать средства с SPF. Однако, нет необходимости тратиться на дорогие крема для защиты кожи от ультрафиолета. Ведь солнцезащитные средства можно приготовить самостоятельно дома. Ниже представлены несколько эффективных рецептов:

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Питательная маска: нанесите смесь из одного сырого желтка, 1 чайной ложки оливкового масла и 1 чайной ложки сока лимона за полчаса до выхода из дома. Это поможет защитить кожу от ультрафиолета и обветривания. Настой из огурца: семена огурца замочите в водке в пропорции 1:10, после чего разбавьте его водой и используйте для протирания кожи утром, вечером и перед выходом на улицу. Этот настой помимо солнцезащитного эффекта имеет осветляющие свойства. Крем по типу кожи: приготовьте травяную основу, подходящую для вашего типа кожи, и добавьте к ней кокосовое масло, масло семян малины, эмульсионный воск и оксид цинка для создания крема с SPF. Крем от загара: смешайте масло кокоса, ши или какао с порошком оксида цинка и добавьте витамин Е и эфирное масло для аромата. Этот крем поможет защитить кожу даже на уровне SPF 50. Омолаживающий крем: растопите масло какао, добавьте масло авокадо, масло семян малины и оксид цинка для создания крема с антиоксидантным, увлажняющим и лифтинг-эффектом.