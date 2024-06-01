Защита и удовольствие: правила безопасного загара для полноценного лета

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Правила безопасного загара: что нужно помнить

2:25
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В Британии и Австралии давно бьют тревогу — люди загорают больше рекомендуемой нормы, что вредно для здоровья. Часто естественный загар заменяют на солярий, который также небезопасен для кожи, хотя многие об этом не знают. В этом материале напоминаем правила безопасности, чтобы вы могли получить витамин D, не мучаясь от воспаленной кожи через пару дней.

Правила безопасного загара: что нужно помнить
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Перед выездом на природу подготовьтесь правильно. Для ровного загара блогеры часто советуют тщательно отскрабировать кожу, а затем загорать. Однако скрабировать кожу нужно за 2-3 дня до поездки, иначе она станет раздраженной и уязвимой. После процедуры достаточно принять прохладный душ и нанести увлажняющий крем. Если у вас сухая кожа, используйте питательное средство, например, масло или жирный детский крем.

Приобретите солнцезащитное средство с SPF 50+. Даже если у вас смуглая кожа, вы все равно можете обгореть. Не рискуйте здоровьем ради загара. На голову наденьте шляпу с широкими полями, чтобы защитить лицо, которое сгорает быстрее и хуже восстанавливается из-за меньшего количества кожного жира.

Закрывайте особенно уязвимые зоны: лицо, плечи и грудь. Одежда из ткани с плотным плетением почти на 100% защищает от солнца. Лучше всего загорать утром или на закате, когда солнце менее агрессивное. Детей необходимо каждые 2-3 часа мазать защитным кремом и одевать в слитный купальник и головной убор.

После загара примите душ, чтобы смыть соль или микроорганизмы из воды. Нанесите на кожу средство с влагоудерживающими и заживляющими компонентами, такими как глицерин, витамины A и E, мочевина, алоэ и пантенол. Эти ингредиенты обычно присутствуют в средствах после загара, так что можно смело покупать их в аптеке или магазине профессиональной косметики.

Приобретайте загар постепенно — 15-30 минут на солнце в правильное время достаточно, чтобы за пару недель цвет кожи стал темнее. Закрашивайте веснушки и крупные пигментные пятна белым карандашом, чтобы избежать их изменений под действием ультрафиолета.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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