Защита и удовольствие: правила безопасного загара для полноценного лета

В Британии и Австралии давно бьют тревогу — люди загорают больше рекомендуемой нормы, что вредно для здоровья. Часто естественный загар заменяют на солярий, который также небезопасен для кожи, хотя многие об этом не знают. В этом материале напоминаем правила безопасности, чтобы вы могли получить витамин D, не мучаясь от воспаленной кожи через пару дней.
Перед выездом на природу подготовьтесь правильно. Для ровного загара блогеры часто советуют тщательно отскрабировать кожу, а затем загорать. Однако скрабировать кожу нужно за 2-3 дня до поездки, иначе она станет раздраженной и уязвимой. После процедуры достаточно принять прохладный душ и нанести увлажняющий крем. Если у вас сухая кожа, используйте питательное средство, например, масло или жирный детский крем.
Приобретите солнцезащитное средство с SPF 50+. Даже если у вас смуглая кожа, вы все равно можете обгореть. Не рискуйте здоровьем ради загара. На голову наденьте шляпу с широкими полями, чтобы защитить лицо, которое сгорает быстрее и хуже восстанавливается из-за меньшего количества кожного жира.
Закрывайте особенно уязвимые зоны: лицо, плечи и грудь. Одежда из ткани с плотным плетением почти на 100% защищает от солнца. Лучше всего загорать утром или на закате, когда солнце менее агрессивное. Детей необходимо каждые 2-3 часа мазать защитным кремом и одевать в слитный купальник и головной убор.
После загара примите душ, чтобы смыть соль или микроорганизмы из воды. Нанесите на кожу средство с влагоудерживающими и заживляющими компонентами, такими как глицерин, витамины A и E, мочевина, алоэ и пантенол. Эти ингредиенты обычно присутствуют в средствах после загара, так что можно смело покупать их в аптеке или магазине профессиональной косметики.
Приобретайте загар постепенно — 15-30 минут на солнце в правильное время достаточно, чтобы за пару недель цвет кожи стал темнее. Закрашивайте веснушки и крупные пигментные пятна белым карандашом, чтобы избежать их изменений под действием ультрафиолета.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.