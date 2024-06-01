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SPF в косметике: какие средства обеспечивают надежную защиту от солнца

SPF: в какой косметике он необходим

2:57
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Косметологи постоянно напоминают о необходимости защиты кожи от вредного солнечного излучения с помощью качественных средств, содержащих фильтры для лучей разного спектра. Важно использовать такую защиту даже весной, когда солнце уже достаточно активно. Мы расскажем, в какой косметике должны быть специальные химические фильтры.

SPF: в какой косметике он необходим
Фото: unsplash.com by Jesse Uli is licensed under Creative Commons CC0 1.0 о всеобщем общественном достоянии

Прежде всего, нужно знать, какие именно лучи наносят вред: UVA лучи (длинноволновые) составляют 95% солнечного излучения. Они проникают в глубокие слои кожи, вызывая преждевременное старение и загар. Особенно опасны для сухой кожи. UVB лучи (средневолновые) составляют почти 5% излучения. Они вызывают ожоги, пигментацию и раздражение, особенно активны в обеденное время. UVC лучи (коротковолновые) составляют сотые доли процента и практически не проникают через атмосферу, поэтому не представляют опасности для человека.

УФ-фильтры делятся на физические и химические. Физические фильтры: Оксид цинка (Zinc Oxide) защищает от обоих типов излучения, но выбеливает кожу и может вызывать сухость. Идеален для детей и светлокожих взрослых. Диоксид титана (Titanium Dioxide) защищает от UVB лучей, но слабо защищает от UVA. Выбеливает кожу и может забивать поры. Химические фильтры: Авобензон (Avobenzone) поглощает UVA, но не защищает от UVB. Тиносорб (Tinosorb) защищает от обоих типов излучения, подходит всем, включая детей и светлокожих взрослых. Октокрилен (Octocrylene) поглощает UVB, но не защищает от UVA. Оксибензон (Oxybenzone) защищает только от UVA. Октиноксат (Octinoxate) защищает только от UVB. Этилгексил триазон (Ethylhexyl Triazone) активен только против UVB.

На что обратить внимание при выборе средства? Этикетка. Обращайте внимание на степень защиты, указанную на упаковке: 2-4 (защита от 50-75% лучей), 4-10 (80%), 10-20 (95%), 20-30 (97%), 30-50 (99%). Защита от UVA излучения обозначается специальным значком в кружочке. Фототип. Чем светлее ваша кожа, волосы и глаза, тем выше риск повреждения от излучения. Светлокожим людям нужно обновлять защиту не реже, чем раз в 2 часа. Цена. Хорошее средство не может стоить дешево. Всегда проверяйте состав перед покупкой. Обещания водонепроницаемости и стойкости не будут иметь значения, если средство не обеспечит надежную защиту.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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