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Какие компоненты должны входить в состав солнцезащитного крема для безопасной защиты

Путеводитель по выбору солнцезащитных средств: как защитить кожу безопасно

2:48
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Отдых на солнце — это прекрасное времяпрепровождение с семьей, укрепление психического здоровья и получение столь необходимого витамина D. Но сильные ультрафиолетовые лучи солнца могут быть вредны без правильной защиты. Солнцезащитный крем помогает защитить кожу от солнца, но при наличии большого количества различных средств бывает трудно понять, что лучше всего подходит для вас и вашей семьи. Мы расскажем о различных типах средств с фильтрами SPF, о том, какие ингредиенты в них наиболее безопасны и каких веществ в составе следует избегать.

Путеводитель по выбору солнцезащитных средств: как защитить кожу безопасно
Фото: flickr.com by Алекс Проймос is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Солнцезащитный крем содержит активные ингредиенты, которые защищают клетки кожи от ультрафиолетового излучения солнца, включая UVB (лучи, вызывающие ожоги) и UVA (лучи, вызывающие старение кожи), чтобы предотвратить повреждение кожи, которое может привести к раку, а также к признакам старения. "В состав солнцезащитных средств входят химические или физические активные ингредиенты — или их комбинация — для защиты от ультрафиолетового излучения", — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Солнцезащитные средства представлены в различных формах, таких как кремы, лосьоны, гели, спреи, стики и многие другие уникальные формулы. В основном спреи, лосьоны и кремы действуют одинаково, если их использовать по назначению. Однако при использовании спреев следует соблюдать особую осторожность, чтобы убедиться, что вы наносите обильный, равномерный слой на кожу.

Минеральные солнцезащитные средства (также называемые sunblock или physical sunscreen) располагаются на поверхности кожи, действуя как щит, отклоняющий УФ-лучи от кожи. Поскольку они создают физический барьер, то начинают действовать сразу же после нанесения и защищают как от UVA, так и от UVB-лучей.

Химические средства впитываются в кожу и располагаются в ее глубоких слоях. Они содержат ингредиенты, которые поглощают ультрафиолетовые лучи и превращают их в тепло, а затем выводят его из кожи. Однако существует риск повреждения кожи или увеличения уже существующих коричневых пятен.

При выборе солнцезащитного средства важно учитывать ингредиенты, входящие в его состав. Минеральные средства считаются безопасными и действенными, однако их необходимо чаще наносить на кожу. С другой стороны, некоторые химические средства могут содержать ингредиенты, впитывающиеся в кровь, и вызывать раздражение или другие негативные последствия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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