Тайны стройности: почему некоторые едят, но не толстеют

Питаются и не набирают лишний вес: в чем секрет таких удачников

1:16 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверняка вы знаете кого-то, кто не придает значения калориям, но при этом остается стройным, вызывая зависть окружающих. Однако специалисты предупреждают, что это может быть не так уж и здорово, как кажется. У таких людей могут быть проблемы со здоровьем, о которых они даже не подозревают.

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Один из распространенных факторов, объясняющих, почему вес не увеличивается, даже при изобильном питании, — это повышенный уровень кортизола. Кортизол — гормон стресса, и его постоянное увеличение может привести к недостатку веса, что может вызывать психологический дискомфорт.

Также активные люди, которые не набирают лишний вес, могут столкнуться с проблемами щитовидной железы из-за несоответствия поступающей энергии и ее расхода. Это состояние называется катаболизмом и может привести к замедлению работы щитовидной железы.

Повышенный уровень адреналина также может быть причиной отсутствия набора веса у активных людей. При этом может наблюдаться высокое потребление калорий, но это не отражается на их весе. Однако повышенный адреналин может привести к раздражительности и бессоннице, что негативно сказывается на общем самочувствии.



