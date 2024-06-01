Тайны стройности: почему некоторые едят, но не толстеют

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Питаются и не набирают лишний вес: в чем секрет таких удачников

1:16
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Наверняка вы знаете кого-то, кто не придает значения калориям, но при этом остается стройным, вызывая зависть окружающих. Однако специалисты предупреждают, что это может быть не так уж и здорово, как кажется. У таких людей могут быть проблемы со здоровьем, о которых они даже не подозревают.

Питаются и не набирают лишний вес: в чем секрет таких удачников
Фото: commons.wikimedia.org by Jorge Mir is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Один из распространенных факторов, объясняющих, почему вес не увеличивается, даже при изобильном питании, — это повышенный уровень кортизола. Кортизол — гормон стресса, и его постоянное увеличение может привести к недостатку веса, что может вызывать психологический дискомфорт.

Также активные люди, которые не набирают лишний вес, могут столкнуться с проблемами щитовидной железы из-за несоответствия поступающей энергии и ее расхода. Это состояние называется катаболизмом и может привести к замедлению работы щитовидной железы.

Повышенный уровень адреналина также может быть причиной отсутствия набора веса у активных людей. При этом может наблюдаться высокое потребление калорий, но это не отражается на их весе. Однако повышенный адреналин может привести к раздражительности и бессоннице, что негативно сказывается на общем самочувствии.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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