Четыре скрытые причины, почему не удается похудеть: секреты диетологов

Четыре скрытые причины, по которым вам не удается сбросить вес

2:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда похудение становится настолько сложной задачей, что кажется, что выиграть миллион проще, чем избавиться от лишних килограммов. Однако часто причина этой сложности кроется в наших собственных действиях, а не в нашем организме, который, как кажется, не хочет сбрасывать вес. Диетологи раскрывают секреты, объясняя, почему мы сталкиваемся с трудностями в достижении желаемого веса, и как избежать этих проблем.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Пункт первый — пропуск завтрака. Ошибочно считать, что убрав завтрак из рациона, можно сократить калорийный прием и, следовательно, похудеть быстрее. На самом деле, отсутствие завтрака заставляет организм впадать в стресс и начинать запасаться запасами энергии, что в итоге может привести к увеличению веса. При этом, пропустив завтрак, вам захочется съесть больше на обед, увеличивая калорийный прием за день.

Вторая проблема — недисциплинированность. Каждый имеет свои слабости в питании, такие как пицца, бургеры или сладости. Хотя иногда разрешено порадовать себя чем-то вредным, слишком частые срывы на полную пиццу или мысль о том, что физическая активность позволяет вам есть все, что захочется, могут помешать вам сбросить вес и даже привести к его увеличению.

Третья причина — постоянный стресс. Неважно, как хорошо вы сбалансировали свое питание или как интенсивно тренируетесь, если ваша жизнь наполнена стрессом, похудение может быть затруднено. Стресс вызывает выработку кортизола, который способствует образованию жировых клеток. Поэтому рекомендуется заботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье.

Четвертая причина — чрезмерное увлечение диетами. Интересно, что даже проверенные диеты могут иметь негативные последствия. После нескольких месяцев строгих ограничений на питание мы начинаем привыкать к ограничениям и можем упустить момент, когда организм нуждается в дополнительных питательных веществах. Кроме того, иногда вес может застопориться, что тоже является распространенным явлением. Будьте осторожны даже с самыми эффективными диетами.