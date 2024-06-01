Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы продукты, которые помогут снять стресс
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Четыре скрытые причины, почему не удается похудеть: секреты диетологов

Четыре скрытые причины, по которым вам не удается сбросить вес

2:17
Моя семья » Красота и стиль

Иногда похудение становится настолько сложной задачей, что кажется, что выиграть миллион проще, чем избавиться от лишних килограммов. Однако часто причина этой сложности кроется в наших собственных действиях, а не в нашем организме, который, как кажется, не хочет сбрасывать вес. Диетологи раскрывают секреты, объясняя, почему мы сталкиваемся с трудностями в достижении желаемого веса, и как избежать этих проблем.

Четыре скрытые причины, по которым вам не удается сбросить вес
Фото: flickr.com by Charlotte Astrid is licensed under CC BY 2.0.

Пункт первый — пропуск завтрака. Ошибочно считать, что убрав завтрак из рациона, можно сократить калорийный прием и, следовательно, похудеть быстрее. На самом деле, отсутствие завтрака заставляет организм впадать в стресс и начинать запасаться запасами энергии, что в итоге может привести к увеличению веса. При этом, пропустив завтрак, вам захочется съесть больше на обед, увеличивая калорийный прием за день.

Вторая проблема — недисциплинированность. Каждый имеет свои слабости в питании, такие как пицца, бургеры или сладости. Хотя иногда разрешено порадовать себя чем-то вредным, слишком частые срывы на полную пиццу или мысль о том, что физическая активность позволяет вам есть все, что захочется, могут помешать вам сбросить вес и даже привести к его увеличению.

Третья причина — постоянный стресс. Неважно, как хорошо вы сбалансировали свое питание или как интенсивно тренируетесь, если ваша жизнь наполнена стрессом, похудение может быть затруднено. Стресс вызывает выработку кортизола, который способствует образованию жировых клеток. Поэтому рекомендуется заботиться не только о физическом, но и о психическом здоровье.

Четвертая причина — чрезмерное увлечение диетами. Интересно, что даже проверенные диеты могут иметь негативные последствия. После нескольких месяцев строгих ограничений на питание мы начинаем привыкать к ограничениям и можем упустить момент, когда организм нуждается в дополнительных питательных веществах. Кроме того, иногда вес может застопориться, что тоже является распространенным явлением. Будьте осторожны даже с самыми эффективными диетами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Универсальное средство от тли, белокрылки и фитофторы

Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.

Спасаем огород от вредителей: средство поможет всем
Сергей Лазарев подарил квартиру диско-бабушке Лидии Уляшевой
Неожиданный жест: Сергей Лазарев купил квартиру для популярной диско-бабушки
"До удара по РФ часы или дни, от ТЯО до СЯО один пост Медведева". Эксперты обсуждают будущее обострение в СВО
Даже не пытайтесь прочищать трубы уксусом и содой: всё, что вы получите в результате — дорогостоящий ремонт
Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Армия России преодолела канал и вклинилась в оборону Часова Яра Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Как избавиться от сорняков с помощью двух простых методов
Как приготовить удобрение из скошенной травы
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Стас Михайлов ответил Алле Пугачёвой после скандального заявления о России
Последние материалы
Лера Кудрявцева шокирована пакистанскими автобусами премиум класса
The Conversation: у легко погружающихся в новое дело людей более здоровые сердца
Попробуйте этот агротехнический приём , чтобы дерево было крепким
Эксперт порекомендовал обратить внимание на Nissan Pathfinder на вторичном рынке
Съёмки фильма о Майкле Джексоне завершились
Василий Кравцов: "Дружба с талибами* — наша историческая преемственность"
"Боруссия" — "Реал Мадрид": где посмотреть финал Лиги чемпионов
Россиянин стал мультимиллионером, выиграв в лотерею
Родные Заворотнюк не стали лечить ее спецпрепаратом
Тренер назвал лучшие упражнения для пресса на брусьях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников