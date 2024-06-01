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Три основные ошибки при создании смоки-айз: избегайте превращения в грустную панду

Три промаха, которые могут помешать созданию эффектного макияжа "смоки айз"

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Одна из наиболее сложных техник макияжа — "смоки айз". Не каждый визажист сможет сделать этот макияж идеально, а тем более тот, кто решает попробовать его самостоятельно. Расскажем о распространенных ошибках, из-за которых результат может быть далек от желаемого, превратив вас из красивой женщины в грустную панду.

Три промаха, которые могут помешать созданию эффектного макияжа "смоки айз"
Фото: pexels.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Первая ошибка — недостаточное внимание к коже в области глаз. Для создания эффектного "смоки" нужна идеальная кожа, даже если у вас нет серьезных несовершенств. Применение тонального средства и консилера необходимо, чтобы скрыть синяки и мелкие сосудистые сеточки. Кроме того, следует уделить внимание бровям.

Вторая ошибка — игнорирование ресниц. Некоторые женщины считают, что если у них есть черные ресницы по природе, им не нужна тушь. Однако при создании "смоки" использование туши обязательно. Непрокрашенные ресницы могут упасть вниз и испортить весь макияж.

Третья ошибка — неправильный выбор оттенков. Оттенки для "смоки айз" должны соответствовать не только настроению, но и цветотипу женщины. Слишком темные цвета могут сделать макияж агрессивным, особенно если у вас светлая кожа. Растушевка на коричневой базе может быть хорошей альтернативой. Использование черных матовых теней рекомендуется лишь для особых случаев, так как в повседневной жизни это может выглядеть странно, даже на ярких брюнетках.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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