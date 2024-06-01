Мужский взгляд на женскую парфюмерию: что исключить из выбора

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Аромат, который вызывает раздражение у мужчин и остается для них загадкой

1:14
Моя семья » Красота и стиль

Каждый мужчина имеет свои предпочтения в ароматах, но некоторые компоненты парфюмерии могут вызывать дискомфорт у большинства из них, хотя они редко признаются в этом. Александр Лужников, парфюмер, выделил несколько нот, которые часто раздражают мужчин, но они не склонны это открыто признавать.

Аромат, который вызывает раздражение у мужчин и остается для них загадкой
Фото: commons.wikimedia.org by Disdero is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Акватические ноты, типичные для мужских ароматов, не всегда воспринимаются мужчинами положительно, когда они используются женщинами. По словам Лужникова, они не подходят для романтических свиданий, так как не создают нужного впечатления.

Белые цветы, которые ранее считались привлекательными в парфюмерии, сегодня чаще ассоциируются с тяжестью и насыщенностью, что может вызывать даже головные боли у мужчин.

Цитрусовые ноты, хоть и популярны в унисекс-ароматах, могут слишком резко подчеркнуть женственность и не всегда сочетаться с образом. Рекомендуется осторожность при их выборе.

Слишком сладкие ароматы, хоть и популярны среди мужчин, могут вызывать раздражение из-за своей приторности и ассоциаций с подростковым стилем. Они также могут придавать ощущение мыльности, что не соответствует образу взрослой женщины.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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