Каждый мужчина имеет свои предпочтения в ароматах, но некоторые компоненты парфюмерии могут вызывать дискомфорт у большинства из них, хотя они редко признаются в этом. Александр Лужников, парфюмер, выделил несколько нот, которые часто раздражают мужчин, но они не склонны это открыто признавать.
Акватические ноты, типичные для мужских ароматов, не всегда воспринимаются мужчинами положительно, когда они используются женщинами. По словам Лужникова, они не подходят для романтических свиданий, так как не создают нужного впечатления.
Белые цветы, которые ранее считались привлекательными в парфюмерии, сегодня чаще ассоциируются с тяжестью и насыщенностью, что может вызывать даже головные боли у мужчин.
Цитрусовые ноты, хоть и популярны в унисекс-ароматах, могут слишком резко подчеркнуть женственность и не всегда сочетаться с образом. Рекомендуется осторожность при их выборе.
Слишком сладкие ароматы, хоть и популярны среди мужчин, могут вызывать раздражение из-за своей приторности и ассоциаций с подростковым стилем. Они также могут придавать ощущение мыльности, что не соответствует образу взрослой женщины.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.