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Создайте свой аромат: рецепты парфюма для волос, которые подарят блеск и свежесть причёске

Создайте ухаживающий парфюм для волос: простые рецепты и инструкции

2:09
Моя семья » Красота и стиль

В мире ухода за волосами существует множество способов сохранить их свежий аромат и здоровый вид. Одним из самых простых и приятных способов является использование парфюма, который можно создать самостоятельно. Давайте рассмотрим несколько простых рецептов от femina.in, чтобы ваша прическа всегда радовала своим ароматом и блеском.

Создайте ухаживающий парфюм для волос: простые рецепты и инструкции
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эфирное масло для парфюма

Этот метод довольно прост и экономичен, но вашим волосам обеспечен приятный аромат и здоровый вид.

Метод приготовления

  • Эфирное масло по вашему выбору
  • Две чайные ложки геля алоэ вера
  • 100 мл дистиллированной или розовой воды

Просто смешайте все ингредиенты в миске. Перелейте получившуюся смесь в темную бутылку с распылителем для долгосрочного хранения. Храните парфюм в прохладном и сухом месте.

Розовая вода

Розовая вода не только приятно пахнет, но и обладает множеством полезных свойств для волос, таких как добавление блеска, увлажнение, а также уменьшение перхоти и жирности.

Ингредиенты

  • Полстакана розовой воды
  • 10–12 капель жасминового масла
  • 3–4 капли апельсинового масла

Метод приготовления

Тщательно смешайте все ингредиенты, а после перелейте получившуюся смесь в бутылку с распылителем.

Кокосовый парфюм

Кокосовое масло отлично увлажняет волосы, снижает их пушистость и придает блеск. Этот метод также прост в приготовлении и придаст вашей шевелюре замечательный аромат.

Вам понадобится

  • 15-20 капель кокосового масла
  • Полстакана розовой воды
  • 8–10 капель эфирного масла жасмина

Шаги изготовления

Налейте все компоненты в бутылку с распылителем, а после тщательно взболтайте её. Храните парфюм в прохладном и тёмном месте, чтобы сохранить все его питательные свойства.

Главное, убедитесь, что у вас нет аллергии на какой-либо из компонентов, и ваша кожа не реагирует на них негативно.

Попробуйте этот рецепт для идеально гладких волос!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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