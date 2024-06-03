Создайте свой аромат: рецепты парфюма для волос, которые подарят блеск и свежесть причёске

Создайте ухаживающий парфюм для волос: простые рецепты и инструкции

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В мире ухода за волосами существует множество способов сохранить их свежий аромат и здоровый вид. Одним из самых простых и приятных способов является использование парфюма, который можно создать самостоятельно. Давайте рассмотрим несколько простых рецептов от femina.in, чтобы ваша прическа всегда радовала своим ароматом и блеском.

Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Эфирное масло для парфюма

Этот метод довольно прост и экономичен, но вашим волосам обеспечен приятный аромат и здоровый вид.

Метод приготовления

Эфирное масло по вашему выбору

Две чайные ложки геля алоэ вера

100 мл дистиллированной или розовой воды

Просто смешайте все ингредиенты в миске. Перелейте получившуюся смесь в темную бутылку с распылителем для долгосрочного хранения. Храните парфюм в прохладном и сухом месте.

Розовая вода

Розовая вода не только приятно пахнет, но и обладает множеством полезных свойств для волос, таких как добавление блеска, увлажнение, а также уменьшение перхоти и жирности.

Ингредиенты

Полстакана розовой воды

10–12 капель жасминового масла

3–4 капли апельсинового масла

Метод приготовления

Тщательно смешайте все ингредиенты, а после перелейте получившуюся смесь в бутылку с распылителем.

Кокосовый парфюм

Кокосовое масло отлично увлажняет волосы, снижает их пушистость и придает блеск. Этот метод также прост в приготовлении и придаст вашей шевелюре замечательный аромат.

Вам понадобится

15-20 капель кокосового масла

Полстакана розовой воды

8–10 капель эфирного масла жасмина

Шаги изготовления

Налейте все компоненты в бутылку с распылителем, а после тщательно взболтайте её. Храните парфюм в прохладном и тёмном месте, чтобы сохранить все его питательные свойства.

Главное, убедитесь, что у вас нет аллергии на какой-либо из компонентов, и ваша кожа не реагирует на них негативно.

Попробуйте этот рецепт для идеально гладких волос!