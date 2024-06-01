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Три скрытые причины появления темных кругов под глазами: разгадываем загадку непонятной проблемы

Три скрытые причины появления темных кругов под глазами.

1:16
Моя семья » Красота и стиль

Мы часто тратим много времени на скрытие темных кругов под глазами, которые могут подчеркивать наши недостатки. Однако не всегда стресс и недостаточный сон являются единственными причинами этой проблемы. Специалисты указывают на несколько неочевидных факторов, которые могут способствовать появлению темных кругов.

Три скрытые причины появления темных кругов под глазами.
Фото: commons.wikimedia.org by ROTFLOLEB is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Во-первых, тонкая кожа вокруг глаз может быть одной из причин. Даже при правильном уходе за кожей и здоровом образе жизни тонкая кожа может быть подвержена темным кругам. Вместо агрессивных методов лучше укрепить кожу и обратить внимание на более деликатные методы ухода.

Во-вторых, неправильное снятие макияжа может усугубить проблему. Агрессивные средства для очищения или неподходящие продукты могут привести к раздражению и появлению темных кругов. Рекомендуется выбирать мягкие средства для очищения этой чувствительной области.

Наконец, курение или нахождение в окружении курильщиков может негативно сказаться на состоянии кожи, включая область вокруг глаз. Никотин сужает сосуды и уменьшает кровоток, что может привести к появлению темных кругов и сосудистой сеточки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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