Развенчиваем мифы о сухих шампунях: советы по правильному использованию для чистых и ухоженных волос

Уход за волосами может стать настоящей проблемой, особенно если у вас жирная кожа головы и локоны быстро становятся грязными. Сухие шампуни приходят на помощь, устраняя излишнюю жирность и придавая волосам свежий вид. Однако вокруг этого продукта существует множество мифов. Давайте вместе с femina.in разберем некоторые из них.
Многие думают, что этот продукт делает волосы сухими из-за содержащегося в нём спирта. Однако это не так. Сухие шампуни удаляют жирность, не высушивая волосы полностью. Регулярное использование кондиционеров и масок для волос компенсирует это воздействие.
Сухие шампуни не очищают волосы так, как это делает обычный шампунь. Они просто удаляют излишнюю жирность и придают шевелюре свежесть. Мытье волос с использованием очищающих средств и кондиционеров все еще необходимо.
Существует миф, что сухие шампуни не подходят для вьющихся или текстурированных волос. Однако легкое нанесение сухого шампуня образует тонкий слой, который удерживает влагу и предотвращает спутывание. Главное – не переусердствовать, чтобы не пересушить кудри.
Поскольку большинство сухих шампуней имеют белую порошковую основу, они могут оставлять светлый налет на темных волосах. Однако современные продукты разработаны так, чтобы не оставлять следов. Ищите шампуни, специально предназначенные для темных или окрашенных волос.
Используйте сухой шампунь правильно, и ваши волосы всегда будут выглядеть чистыми и ухоженными.
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