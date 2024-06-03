Развенчиваем мифы о сухих шампунях: советы по правильному использованию для чистых и ухоженных волос

Разоблачение мифов о сухом шампуне: правда о его влиянии на волосы

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Уход за волосами может стать настоящей проблемой, особенно если у вас жирная кожа головы и локоны быстро становятся грязными. Сухие шампуни приходят на помощь, устраняя излишнюю жирность и придавая волосам свежий вид. Однако вокруг этого продукта существует множество мифов. Давайте вместе с femina.in разберем некоторые из них.

Фото: public-domain-image. com by Titus Tscharntke is licensed under public domain

Миф 1: Они сушат волосы

Многие думают, что этот продукт делает волосы сухими из-за содержащегося в нём спирта. Однако это не так. Сухие шампуни удаляют жирность, не высушивая волосы полностью. Регулярное использование кондиционеров и масок для волос компенсирует это воздействие.

Миф 2: Они заменяют мытьё волос

Сухие шампуни не очищают волосы так, как это делает обычный шампунь. Они просто удаляют излишнюю жирность и придают шевелюре свежесть. Мытье волос с использованием очищающих средств и кондиционеров все еще необходимо.

Миф 3: Они не подходят для вьющихся волос

Существует миф, что сухие шампуни не подходят для вьющихся или текстурированных волос. Однако легкое нанесение сухого шампуня образует тонкий слой, который удерживает влагу и предотвращает спутывание. Главное – не переусердствовать, чтобы не пересушить кудри.

Миф 4: Они делают волосы пепельными и серыми

Поскольку большинство сухих шампуней имеют белую порошковую основу, они могут оставлять светлый налет на темных волосах. Однако современные продукты разработаны так, чтобы не оставлять следов. Ищите шампуни, специально предназначенные для темных или окрашенных волос.

Как правильно использовать сухой шампунь?

Расстояние: держите баллончик на расстоянии 10-15 сантиметров от волос. Распыление: нанесите средство корни и немного вотрите в кожу головы Мера: не распыляйте слишком много и не злоупотребляйте сухим шампунем. Применение: средство следует наносить только на сухие волосы. Ожидание: дайте спрею осесть на коже головы и впитать излишки масла. Завершение: причешите волосы, чтобы удалить остатки сухого шампуня

Используйте сухой шампунь правильно, и ваши волосы всегда будут выглядеть чистыми и ухоженными.

Сухой Шампунь: как использовать? //советы визажиста