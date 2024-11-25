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4 косметических приема и средства, которые помогут обойтись без походов к косметологу

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Посещение кабинета косметолога может стать дорогостоящим мероприятием, особенно если приходится делать это регулярно. Многие не задумываются о том, что правильно подобранный набор средств для домашнего ухода может существенно продлить период между визитами к специалисту.

Мы собрали несколько ключевых продуктов, которые должны быть в вашем арсенале красоты.

  • Домашний пилинг: хотя косметолог может предложить широкий выбор пилингов, подходящих под ваш тип и состояние кожи, в большинстве случаев домашние средства также эффективны. Энзимные пилинги и пилинги-скатки идеально подходят для самостоятельного использования, не нанося вреда коже и особенно полезны в холодное время года.
  • Увлажняющий крем для области вокруг глаз: кожа вокруг глаз чрезвычайно тонкая и подвержена быстрому старению. Уход за этой областью следует начинать уже с раннего возраста. Питательный крем и мицеллярная вода для ежедневного очищения помогут предотвратить появление морщин и других признаков старения.
  • Глиняные маски: для женщин с проблемной кожей глиняные маски могут стать настоящим спасением. Подобрав подходящий тип глины, можно значительно улучшить состояние кожи, борясь с воспалениями и неровным цветом лица.
  • Правильный крем для лица: важно правильно подобрать крем для лица, исходя из типа кожи и ее особенностей. Обратившись к косметологу, можно получить ценные рекомендации и понять, какие компоненты должны быть в составе крема, а также выбрать подходящую текстуру продукта.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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