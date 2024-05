Разоблачение мифов об акне: правда о проблемной коже от эксперта

Борьба с угревой болезнью часто сопровождается психологическим дискомфортом из-за трудностей в скрытии несовершенств кожи, даже при использовании профессиональной косметики. Важно преодолеть эту проблему при помощи специалиста. Однако мы хотели бы развеять некоторые распространенные мифы, связанные с акне, которые иногда только ухудшают ситуацию.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic