Разоблачение мифов об акне: правда о проблемной коже от эксперта

Три утверждения о прыщах, в которые не стоит верить

Борьба с угревой болезнью часто сопровождается психологическим дискомфортом из-за трудностей в скрытии несовершенств кожи, даже при использовании профессиональной косметики. Важно преодолеть эту проблему при помощи специалиста. Однако мы хотели бы развеять некоторые распространенные мифы, связанные с акне, которые иногда только ухудшают ситуацию.

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Миф №1: Загар помогает бороться с проблемой. На самом деле, он скорее может усугубить ситуацию, так как уплотненная кожа после загара затрудняет выход секрета, что может привести к образованию новых воспалений и черных точек. При склонности к гиперкератозу следует быть осторожным с загаром и использовать некомедогенный солнцезащитный крем.

Миф №2: Акне пройдет само собой. Это может произойти, но не обязательно. У подростков акне может связано с гормональными изменениями, однако стоит обратиться к дерматологу для разработки программы ухода за кожей. У взрослых же медлить с обращением к врачу не стоит, так как чем раньше будет установлена причина, тем проще будет лечение.

Миф №3: Акне возникает из-за редкого умывания. Это абсолютное заблуждение. Неправильный уход за кожей может усугубить проблему, но не является ее первопричиной. Причины могут быть разными, поэтому важно обратиться к специалисту для точного диагноза и лечения, чтобы избежать осложнений и неприятных последствий.