Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, могут вызывать забивание пор

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Как избежать проблем с кожей: советы косметолога о выборе уходовых средств

1:02
Моя семья » Красота и стиль

Большинство женщин с жирной кожей сталкиваются с проблемой выбора уходовых средств, которые не вызывали бы новых высыпаний или угрей. Разговорились с косметологом Илоной Лениной, которая поделилась, какие компоненты в составе косметики следует избегать.

Как избежать проблем с кожей: советы косметолога о выборе уходовых средств
Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.

Водоотталкивающие компоненты, часто присутствующие в санскринах, могут создавать пленку, мешая коже дышать. Проверяйте наличие компонентов, таких как Paraffine, Paraffinum, Liquidum, Isoparaffin, Mineral oil, которые могут негативно воздействовать на чувствительную кожу.

Смягчающие компоненты важны, особенно после 30 лет, но стоит быть осторожным с эмульгаторами и красителями, которые могут вызвать аллергическую реакцию и забивать поры.

Химические компоненты, такие как Buytl stearate, Glyceryl stearate SE, Lanolin, Oleth-3, Cetearyl alcohol + ceteareth 20, следует избегать, чтобы не повредить кожу.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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