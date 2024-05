Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, могут вызывать забивание пор

Большинство женщин с жирной кожей сталкиваются с проблемой выбора уходовых средств, которые не вызывали бы новых высыпаний или угрей. Разговорились с косметологом Илоной Лениной, которая поделилась, какие компоненты в составе косметики следует избегать.

Фото: openverse.org by The Greenery Nursery is licensed under CC BY 2.0.