Компоненты в уходовой косметике, такие как масла, эмульгаторы и прочие вещества, могут вызывать забивание пор

Большинство женщин с жирной кожей сталкиваются с проблемой выбора уходовых средств, которые не вызывали бы новых высыпаний или угрей. Разговорились с косметологом Илоной Лениной, которая поделилась, какие компоненты в составе косметики следует избегать.
Водоотталкивающие компоненты, часто присутствующие в санскринах, могут создавать пленку, мешая коже дышать. Проверяйте наличие компонентов, таких как Paraffine, Paraffinum, Liquidum, Isoparaffin, Mineral oil, которые могут негативно воздействовать на чувствительную кожу.
Смягчающие компоненты важны, особенно после 30 лет, но стоит быть осторожным с эмульгаторами и красителями, которые могут вызвать аллергическую реакцию и забивать поры.
Химические компоненты, такие как Buytl stearate, Glyceryl stearate SE, Lanolin, Oleth-3, Cetearyl alcohol + ceteareth 20, следует избегать, чтобы не повредить кожу.
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