Эксперт по уходу за кожей Иванова делится советами о летнем уходе за кожей лица с проблемой родинок

Летний уход за кожей с родинками: советы эксперта Ивановой

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летний период требует особого внимания к уходу за кожей лица у тех, кто имеет родинки. Доктор-косметолог Маргарита Иванова подчеркнула важность использования средств с высоким SPF, особенно для людей с избыточными пигментными пятнами и светлой кожей, волосами и глазами. Она советует согласовывать домашний уход с профессионалом и избегать солнечного излучения с 11 до 16 часов.

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Рекомендации включают нанесение солнцезащитного средства за полчаса до выхода на улицу, его обновление каждые 2 часа и после купания. Иванова также рекомендует наносить солнцезащитный крем на лицо дважды с перерывом в 30 минут и использовать солнцезащитные очки и широкополую головную одежду.

Она отмечает, что людям с родинками следует избегать пилингов и предпочитать массаж лица для поддержания здорового и сияющего вида кожи.