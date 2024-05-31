Эксперт по уходу за кожей Иванова делится советами о летнем уходе за кожей лица с проблемой родинок

Летний период требует особого внимания к уходу за кожей лица у тех, кто имеет родинки. Доктор-косметолог Маргарита Иванова подчеркнула важность использования средств с высоким SPF, особенно для людей с избыточными пигментными пятнами и светлой кожей, волосами и глазами. Она советует согласовывать домашний уход с профессионалом и избегать солнечного излучения с 11 до 16 часов.
Рекомендации включают нанесение солнцезащитного средства за полчаса до выхода на улицу, его обновление каждые 2 часа и после купания. Иванова также рекомендует наносить солнцезащитный крем на лицо дважды с перерывом в 30 минут и использовать солнцезащитные очки и широкополую головную одежду.
Она отмечает, что людям с родинками следует избегать пилингов и предпочитать массаж лица для поддержания здорового и сияющего вида кожи.
Вредители и болезни - настоящее бедствие для огородника. Тли, белокрылки, фитофтороз и другие напасти способны в короткие сроки нанести серьёзный ущерб урожаю. Многие пытаются бороться с ними при помощи химических препаратов, но это не всегда безопасно. Но существует универсальное средство защиты растений, которое поможет спасти ваш урожай.