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Идеальная кожа: пошаговое руководство по уходу за проблемной кожей

Проблемная кожа: пять шагов к совершенству

1:56
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Проблемной кожей называют кожу с различными недостатками, такими как прыщи, акне, пигментация и аллергическая сыпь. Эти проблемы могут возникать у любого человека из-за стресса, гормональных сбоев или других факторов. Ухаживать за чувствительной и жирной кожей сложнее всего. Чувствительная кожа часто негативно реагирует на многие средства, поэтому важно подбирать гипоаллергенную косметику. Жирная и комбинированная кожа склонна к прыщам и угревой сыпи из-за нарушенной функции сальных желез и других факторов. Определить причины проблем может только врач-косметолог.

Проблемная кожа: пять шагов к совершенству
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai is licensed under Attribution 2.0 Generic

Лечение проблемной кожи требует индивидуального подхода и проходит в несколько этапов:

  1. Консультация и медикаментозное лечение. Врач определяет причину воспалений и назначает лечение для восстановления функции сальных желез и снятия воспаления. Возможна процедура точечной инъекции антибиотиков в пораженные участки.
  2. Чистка лица. Для удаления закупорок сальных желез используют узи-чистку для поверхностных загрязнений, механическую чистку для глубоких комедонов или комбинированную чистку.
  3. Мезотерапия. Врач назначает мезококтейли, содержащие антиоксиданты, минералы и витамины. Эти инъекции снижают жирность кожи, выравнивают её цвет и текстуру, с быстрым видимым эффектом.
  4. Пилинги. Пилинги помогают устранить рубцы, шрамы, пигментные пятна, сужают поры и освежают лицо. Их можно чередовать с мезотерапией для улучшения результатов.
  5. Домашний уход. Косметолог подбирает средства для ежедневного ухода, включая очищающие продукты и кремы для утреннего и вечернего применения.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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