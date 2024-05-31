Идеальная кожа: пошаговое руководство по уходу за проблемной кожей

Проблемной кожей называют кожу с различными недостатками, такими как прыщи, акне, пигментация и аллергическая сыпь. Эти проблемы могут возникать у любого человека из-за стресса, гормональных сбоев или других факторов. Ухаживать за чувствительной и жирной кожей сложнее всего. Чувствительная кожа часто негативно реагирует на многие средства, поэтому важно подбирать гипоаллергенную косметику. Жирная и комбинированная кожа склонна к прыщам и угревой сыпи из-за нарушенной функции сальных желез и других факторов. Определить причины проблем может только врач-косметолог.
Лечение проблемной кожи требует индивидуального подхода и проходит в несколько этапов:
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