Три домашние маски для кожи вокруг глаз: естественное решение от отёков и морщин

Куркума, авокадо, кофе: натуральные рецепты для ухода за кожей вокруг глаз

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Забота о коже вокруг глаз является важной частью регулярного ухода за лицом. Если вы испытываете сухость, отечность или морщины в этой области, вам может помочь использование домашних масок от femina.in, сделанных из натуральных ингредиентов.

Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Маска с куркумой

Эта специя является мощным антиоксидантом и помогает бороться с пигментацией и морщинами.

Вам понадобятся

1 столовая ложка куркумы

1-2 столовые ложки натурального йогурта

Смешайте оба ингредиента до получения пасты и нанесите ее на область под глазами. Дайте маске действовать несколько минут, затем смойте. Куркума помогает осветлить кожу, а йогурт сделает её более мягкой и увлажненной.

Маска с авокадо и огурцом

Авокадо богато питательными веществами, а огурец обладает охлаждающим эффектом, что делает эту комбинацию идеальной для ухода за кожей вокруг глаз.

Ингредиенты и способ приготовления

1 столовая ложка пюре из авокадо

1 столовая ложка геля алоэ вера

1 столовая ложка тертого огурца

Смешайте все ингредиенты и нанесите ее на область под глазами. Оставьте на несколько минут, затем смойте. Эта маска увлажняет и смягчает кожу, а также уменьшает отечность.

Кофейная маска

Кофе обладает свойствами, которые помогают бороться с темными кругами и отёчностью.

Для приготовления маски вам понадобятся

1 столовая ложка молотого кофе

1 столовая ложка меда или кокосового масла

Смешайте кофе с медом или кокосовым маслом и нанесите на область под глазами. После 10 минут смойте маску теплой водой. Это поможет улучшить цвет кожи и уменьшить отечность.

Перед применением масок очень важно провести тест на аллергию, чтобы избежать неприятных реакций. Эти домашние средства помогут вам достичь здорового и сияющего вида кожи вокруг глаз без химических добавок и с минимумом усилий.

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