Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зелёная гречка укрепляет сосуды и сердце
Эксперты рассказали, как страхование минимизирует убытки при ЧС
Главное, не навредить во время полива
Потап опроверг фейковый пост о Заворотнюк и уехал в Колумбию
NEJM: регулярное потребление арахиса может снизить риск аллергии на него на 81%
Эвелина Блёданс заплакала, когда рассказывала об Анастасии Заворотнюк
Что делать, чтобы пирог стал более пышным?
Тренер назвал эффективные упражнения с гирей, которые можно делать дома
Лучший квас отечественных производителей по версии Роскачества для лета-2024
Три домашние маски для кожи вокруг глаз: естественное решение от отёков и морщин

Куркума, авокадо, кофе: натуральные рецепты для ухода за кожей вокруг глаз

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Забота о коже вокруг глаз является важной частью регулярного ухода за лицом. Если вы испытываете сухость, отечность или морщины в этой области, вам может помочь использование домашних масок от femina.in, сделанных из натуральных ингредиентов.

Куркума, авокадо, кофе: натуральные рецепты для ухода за кожей вокруг глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Маска с куркумой

Эта специя является мощным антиоксидантом и помогает бороться с пигментацией и морщинами.

Вам понадобятся

  • 1 столовая ложка куркумы
  • 1-2 столовые ложки натурального йогурта

Смешайте оба ингредиента до получения пасты и нанесите ее на область под глазами. Дайте маске действовать несколько минут, затем смойте. Куркума помогает осветлить кожу, а йогурт сделает её более мягкой и увлажненной.

Маска с авокадо и огурцом

Авокадо богато питательными веществами, а огурец обладает охлаждающим эффектом, что делает эту комбинацию идеальной для ухода за кожей вокруг глаз.

Ингредиенты и способ приготовления

  • 1 столовая ложка пюре из авокадо
  • 1 столовая ложка геля алоэ вера
  • 1 столовая ложка тертого огурца

Смешайте все ингредиенты и нанесите ее на область под глазами. Оставьте на несколько минут, затем смойте. Эта маска увлажняет и смягчает кожу, а также уменьшает отечность.

Кофейная маска

Кофе обладает свойствами, которые помогают бороться с темными кругами и отёчностью.

Для приготовления маски вам понадобятся

  • 1 столовая ложка молотого кофе
  • 1 столовая ложка меда или кокосового масла

Смешайте кофе с медом или кокосовым маслом и нанесите на область под глазами. После 10 минут смойте маску теплой водой. Это поможет улучшить цвет кожи и уменьшить отечность.

Перед применением масок очень важно провести тест на аллергию, чтобы избежать неприятных реакций. Эти домашние средства помогут вам достичь здорового и сияющего вида кожи вокруг глаз без химических добавок и с минимумом усилий.

Золотая МАСКА для кожи вокруг глаз! МИНУС 10 лет за 5 МИНУТ.
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Популярное
Удаляем листья томатов правильно: вот на что важно обратить внимание

При удалении листьев помидоров важно знать некоторые моменты. Рассказываем, на что обратить внимание.  

Как правильно удалять листья томатов?
Сальпиглоссис станет прекрасным украшением сада
Можно посадить в начале лета: это растение удивит красотой и долгим цветением
От муравьёв на пионах избавляемся эффективно: помогут эти простые приёмы
С болезнями яблонь боремся эффективно: эти советы помогут распознать их и принять меры
Текстовая трансляция матча финала Кубок России "Балтика" — "Зенит" Дмитрий Плотников Спецучения СВОП: все сценарии на Украине ведут к третьей мировой Олег Володин Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев
Это растение цветёт с мая до глубокой осени, радуя красочными соцветиями, которые меняют окраску
Сводка с фронта: под Харьковом контрнаступ ВСУ захлебнулся, не начавшись, в Часове Яре перейдён канал
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
От муравьёв на деревьях избавляемся эффективно: ничем опрыскивать деревья не нужно
Последние материалы
Начало диабета можно выявить по силе рукопожатия
Ученые ответили, почему кошка любит спать в ногах хозяина
Американец удивился богатству россиян после разговора с Мариной Ершовой
Как защитить аккумулятор автомобиля в жару: советы экспертов
В Твери на 39% сократилось количество жалоб на банки и страховые компании
Соцсети негативно влияют на психическое здоровье и ухудшают сон
Эта пряность улучшит состояние растений
Кристина Асмус и Роман Евдокимов расстались: новый роман
Тренер Ходырев рассказал, как правильно качать пресс на скамье
Тёртый пирог с клубникой: рассыпчатое тесто и ароматные ягоды в начинке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников