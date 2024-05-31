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Алоэ: универсальный бьюти-секрет для кожи

Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей

1:42
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Во многих домах выращивается алоэ в горшке, и его сочная мякоть часто используется для различных целей, таких как удаление заноз, снятие ожогов и уход за кожей. Косметолог Арина Дурова подчеркивает, что в прозрачном геле растения содержится множество активных соединений, включая витамины, минералы, сахара, энзимы, салициловые кислоты и аминокислоты, которые обеспечивают широкий спектр преимуществ для кожи.

Избавление от гиперпигментации, перхоти и акне: как алоэ помогает в уходе за кожей
Фото: https://web.archive.org/web/20170510011236/https%3A//images.unsplash.com/photo-1490370946242-34092dbf29f8 by Silvia Agrasar sagrapo is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Алоэ помогает избавиться от темных пятен на коже, также известных как гиперпигментация, благодаря соединению алоэзина, содержащемуся в растении, которое способствует осветлению кожи. Этот натуральный ингредиент также обладает увлажняющими свойствами, помогая удерживать влагу в коже благодаря высокому содержанию воды и мукополисахаридов.

Маска на основе алоэ помогает увлажнить и успокоить кожу головы, снять раздражение, отшелушить омертвевшие клетки и укрепить волосяные фолликулы. Кроме того, благодаря способности алоэ стимулировать выработку гиалуроновой кислоты, коллагена и эластина, оно способствует здоровому старению кожи и предотвращению ранних признаков старения, таких как тонкие линии и морщины.

Салициловые кислоты, содержащиеся в алоэ вера, обладают противовоспалительными и противомикробными свойствами, что делает его эффективным средством в борьбе с акне. Кроме того, алоэ может успокаивать кожу при псориазе и экземе, помогая справиться с воспалением и поддерживая ее защитный барьер.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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