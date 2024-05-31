Борьба с темными кругами: домашние методы и профессиональные советы

Появление темных кругов под глазами: их источники и методы борьбы

0:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Темные круги под глазами могут сильно повлиять на внешний вид, поэтому их устранение становится важным вопросом. Поэтому мы обратились к косметологу Кристине Новиковой, чтобы узнать причины и методы борьбы с этой проблемой. Установлено, что гипоксия, недостаток кровоснабжения, анемия и проблемы с щитовидной железой могут стать причинами появления темных кругов под глазами как у женщин, так и у мужчин.

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Чтобы бороться с этой проблемой дома, можно использовать несколько методов. Лед помогает снять отечность и избавиться от лишней жидкости в тканях. Патчи под глаза, особенно гидрогелевые, помогают светлеть коже. Зеленый чай и маски из сметаны упорядочивают обменные процессы и стимулируют выработку коллагена. Огурец, благодаря своей влажности, может придать коже тонус и даже осветлить темные круги.