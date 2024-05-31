Секреты красоты: как ретинол преображает вашу кожу

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Излечение прыщей, улучшение тонуса кожи и другие преимущества применения ретинола

1:53
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Ретинол — это мощное средство для улучшения состояния кожи, и его эффективность в борьбе за красивую кожу признана многими. Разговор с косметологом Кристиной Новиковой позволил выяснить, почему стоит включить процедуры с ретинолом в регулярный уход за кожей и дополнить свой косметический арсенал продуктами, содержащими этот витамин.

Излечение прыщей, улучшение тонуса кожи и другие преимущества применения ретинола
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Равномерный тон и текстура кожи

С возрастом поддержание гладкости кожи становится вызовом, и процедуры, включающие ретинол, такие как мезотерапия и пилинги, становятся необходимыми. Кристина отмечает, что мезотерапия с ретинолом помогает улучшить цвет лица и подтянуть кожу уже после первой сессии. Регулярное посещение косметолога для проведения процедур с ретинолом помогает поддерживать кожу в отличном состоянии на протяжении многих лет.

Стимуляция обновления клеток

Ретинол является одним из самых мощных средств для стимуляции обновления клеток кожи. По мере старения кожи потеря упругости становится более заметной, и продукты на основе ретинола помогают стимулировать выработку коллагена. Кристина рекомендует своим пациентам чередовать кислотные пилинги с продуктами на основе ретинола в зимний период для того, чтобы оживить кожу.

Регулирование выработки кожного секрета

Люди, страдающие от акне, часто обращаются к средствам с ретинолом. Ретинол не только помогает бороться с воспалениями, но и способствует осветлению кожи и уменьшению постакне. Однако Кристина предупреждает, что лечение акне — это длительный процесс, и важно обращаться за помощью к специалисту для подбора подходящего средства на основе ретинола, так как его использование не всегда безопасно.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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