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Пять удивительных фактов о волосах, которые перевернут ваше представление о уходе за ними

Раскрываем секреты волос: пять фактов от парикмахера

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Парикмахер-стилист Евгений Шатохин поделился интересными фактами о волосах, раскрывая причины некоторых явлений и давая советы по уходу за ними.

Раскрываем секреты волос: пять фактов от парикмахера
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Факт № 1: Генетика и состояние материнского организма играют важную роль в формировании структуры волос. Вещества, содержащиеся в крови матери в период беременности, могут влиять на формирование волосяных луковиц. Поэтому важно следить за питанием и употреблять продукты, богатые витамином Е, белком и железом.

Факт № 2: Короткие стрижки отрастают быстрее, чем длинные волосы. Средняя скорость роста волос составляет около 1 см в месяц. Для ускорения роста волос рекомендуется улучшить кровообращение кожи головы, использовать шелковую наволочку и обратить внимание на питание.

Факт № 3: Волосы, оказавшись под воздействием воды, становятся тяжелее и длиннее на 30 процентов. Это делает их более уязвимыми для механических повреждений. Рекомендуется не сильно манипулировать с мокрыми волосами и не оборачивать их полотенцем.

Факт № 4: Волосы выпадают и заменяются новыми около 20 раз за жизнь. Естественный жизненный цикл волоса составляет около пяти лет. При естественном выпадении волоса на его месте начинает расти новый. В день человек теряет от 60 до 100 волосков.

Факт № 5: Волосы начинают плавиться при температуре около 220 градусов. Это важно помнить при использовании утюжков и плойк. Оптимальная температура для укладки волос — около 170 градусов, чтобы избежать повреждений структуры волоса.

 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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