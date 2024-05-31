Избавление от темных кругов: понимание причин и эффективные методы борьбы

Причины появления темных кругов под глазами и методы их устранения

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Борьба с темными кругами под глазами — это не только косметический вопрос, но и важный аспект поддержания здоровья и красоты кожи. Рассмотрим причины появления синяков под глазами у женщин и способы их решения как в домашних условиях, так и с помощью профессиональных процедур у врача-косметолога.

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Одной из основных причин темных кругов под глазами является гипоксия, вызванная недостатком кислорода в тканях. Тонкая кожа под глазами страдает от недостатка питательных веществ, что может быть связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анемия, особенно железодефицитная, также способствует образованию синяков из-за недостатка кислорода. Проблемы с щитовидной железой могут быть еще одной причиной.

Для определения причин темных кругов важно провести ряд медицинских анализов, таких как общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, анализ кала и микроэлементов, а также УЗИ органов. После выявления проблемы, связанной, например, с желчным пузырем или почками, можно приступить к лечению.

Существует несколько косметологических процедур, которые помогают бороться с темными кругами под глазами. Контурная пластика с использованием филлеров помогает устранить застойные явления в тканях, что делает кожу визуально светлее. Мезотерапия также эффективна при наличии синяков, так как помогает укрепить коллагеновые волокна и улучшить цвет кожи. Плазмолифтинг стимулирует процессы регенерации, а ультразвуковая процедура SMAS-лифтинга активизирует синтез коллагена и эластина. Фототерапия периорбитальной зоны способствует разрушению лишнего меланина и выравниванию тонуса кожи.