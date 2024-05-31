Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подключение к чужому Telegram возможно без угона аккаунта, предупредил IT-эксперт
Мошенники используют честолюбие клиентов для кражи их банковских данных
"Согласие" выплатило $25 тысяч парализованной после прыжка с катера туристке
Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал
Перец чили: уникальные свойства для организма
Профессор Евстафьев заявил о необходимости жёсткого ответа на действия Запада
Финляндия может запретить мигрантам из России искать убежище
Андрей Белоусов: в мае было уничтожено 35000 солдат ВСУ
Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо
Понимаете ли вы, как обезопасить кожу от солнца: распространенные заблуждения и факты о средствах с SPF

Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Всегда нужно помнить о защите от ультрафиолета — она необходима не только летом, как многие думают, отмечает косметолог Ирина Созинова. Защита от ультрафиолета нужна круглый год, даже когда холодно и пасмурно. Это объясняется тем, что повреждения от солнца могут привести к различным проблемам с кожей, включая потерю эластичности, гиперпигментацию и даже рак.

Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета
Фото: openverse.org by ibm4381 is licensed under CC BY 2.0.

Существует несколько распространенных мифов о солнечных лучах, которые могут привести к опасным заблуждениям. Например, многие думают, что смуглые люди не могут обгореть на солнце, но это не так — они также подвержены риску получения солнечных ожогов. Еще одно заблуждение — необходимость использования солнцезащитного крема только при длительном пребывании на солнце. Однако солнечные лучи могут проникать через окна автомобилей, домов и офисов, поэтому защита нужна даже в помещении или за рулем.

Также важно помнить, что одного нанесения солнцезащитного крема недостаточно, поскольку его эффективность с течением времени снижается, особенно если вы потеете или плаваете. Чтобы обеспечить надежную защиту, крем следует наносить повторно каждые два часа и после контакта с водой.


Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Азамат Мусагалиев объяснил, почему ущемляет Дениса Дорохова
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
НАТО хочет сама координировать отправку военной помощи Украине Дмитрий Плотников Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Последние материалы
Мошенники используют честолюбие клиентов для кражи их банковских данных
Министр обороны Белоусов должен задать Казахстану неприятные вопросы
"Согласие" выплатило $25 тысяч парализованной после прыжка с катера туристке
Зеленский заявил, что не намерен вести переговоры, хотя никто ему их и не предлагал
Перец чили: уникальные свойства для организма
Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета
Профессор Евстафьев заявил о необходимости жёсткого ответа на действия Запада
Финляндия может запретить мигрантам из России искать убежище
Андрей Белоусов: в мае было уничтожено 35000 солдат ВСУ
Политолог Ищенко назвал "место обитания" заказчиков покушения на Роберта Фицо
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников