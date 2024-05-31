Понимаете ли вы, как обезопасить кожу от солнца: распространенные заблуждения и факты о средствах с SPF

Раскрываем мифы: как правильно защищаться от солнца и ультрафиолета

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Всегда нужно помнить о защите от ультрафиолета — она необходима не только летом, как многие думают, отмечает косметолог Ирина Созинова. Защита от ультрафиолета нужна круглый год, даже когда холодно и пасмурно. Это объясняется тем, что повреждения от солнца могут привести к различным проблемам с кожей, включая потерю эластичности, гиперпигментацию и даже рак.

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Существует несколько распространенных мифов о солнечных лучах, которые могут привести к опасным заблуждениям. Например, многие думают, что смуглые люди не могут обгореть на солнце, но это не так — они также подвержены риску получения солнечных ожогов. Еще одно заблуждение — необходимость использования солнцезащитного крема только при длительном пребывании на солнце. Однако солнечные лучи могут проникать через окна автомобилей, домов и офисов, поэтому защита нужна даже в помещении или за рулем.

Также важно помнить, что одного нанесения солнцезащитного крема недостаточно, поскольку его эффективность с течением времени снижается, особенно если вы потеете или плаваете. Чтобы обеспечить надежную защиту, крем следует наносить повторно каждые два часа и после контакта с водой.



