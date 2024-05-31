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Схема ухода за волосами от трихолога: как отрастить длинные и здоровые волосы

Рекомендации эксперта: как ухаживать за волосами, чтобы отрастить их до пояса

2:45
Моя семья » Красота и стиль

Трихолог-консультант Анна Порткова предлагает эффективную схему ухода для роста волос, которая включает несколько важных шагов.

Рекомендации эксперта: как ухаживать за волосами, чтобы отрастить их до пояса
Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начните с пилинга кожи головы раз в неделю. Это помогает удалить омертвевшие клетки эпидермиса, кожное сало, соли тяжелых металлов и пыль, которые мешают нормальным обменным процессам в фолликулах. Регулярный пилинг улучшает трофику волосяных фолликулов, что способствует росту волос и предотвращает их выпадение. Выбирайте кислотные или энзимные пилинги, так как они наиболее щадящие.

Используйте шампунь для глубокой очистки раз в месяц. Обычные шампуни не всегда справляются с удалением всех загрязнений, таких как металлы и силиконы, которые создают невидимую пленку на волосах. Шампуни для глубокой очистки содержат более высокую концентрацию очищающих веществ и имеют щелочной pH, что позволяет открыть чешуйки волос и тщательно их очистить. После использования таких шампуней обязательно применяйте кислую маску, чтобы закрыть чешуйки и восстановить кутикулу.

Каждый день применяйте тоник с кофеином. Кофеин стимулирует кровообращение в волосяных фолликулах, что ускоряет доставку питательных веществ. Анна рекомендует тоник от O'right Caffeine, который содержит 95% натуральных компонентов, способствующих ускорению роста волос и уменьшению их выпадения.

Раз в неделю делайте маску с гидролизованным протеином. При отращивании волос важно не только стимулировать фолликулы, но и сохранять длину волос. Гидролизованный кератин растительного происхождения встраивается под чешуйки волос, заполняя пустоты и предотвращая расслаивание. Главное правило при использовании таких масок — умеренность, так как избыток кератина может утяжелить волосы и вызвать их выпадение.

Обратите внимание на ваше питание. Включите в рацион цельнозерновые крупы, легкоусвояемый белок, овощи и зелень. Потребляйте не менее пяти порций овощей и зелени в день в любом виде: вареные, свежие или тушеные.

Дополнительно включите в рацион омега-3 жирные кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты полезны не только для волос, но и для кожи и ногтей. Ваша суточная доза должна составлять 2,5 г, что эквивалентно трем порциям стейка из лосося весом 200 г. Если не любите рыбу, используйте БАДы, строго соблюдая дозировку, указанную на упаковке.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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