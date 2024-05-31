Схема ухода за волосами от трихолога: как отрастить длинные и здоровые волосы

Рекомендации эксперта: как ухаживать за волосами, чтобы отрастить их до пояса

2:45 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трихолог-консультант Анна Порткова предлагает эффективную схему ухода для роста волос, которая включает несколько важных шагов.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Начните с пилинга кожи головы раз в неделю. Это помогает удалить омертвевшие клетки эпидермиса, кожное сало, соли тяжелых металлов и пыль, которые мешают нормальным обменным процессам в фолликулах. Регулярный пилинг улучшает трофику волосяных фолликулов, что способствует росту волос и предотвращает их выпадение. Выбирайте кислотные или энзимные пилинги, так как они наиболее щадящие.

Используйте шампунь для глубокой очистки раз в месяц. Обычные шампуни не всегда справляются с удалением всех загрязнений, таких как металлы и силиконы, которые создают невидимую пленку на волосах. Шампуни для глубокой очистки содержат более высокую концентрацию очищающих веществ и имеют щелочной pH, что позволяет открыть чешуйки волос и тщательно их очистить. После использования таких шампуней обязательно применяйте кислую маску, чтобы закрыть чешуйки и восстановить кутикулу.

Каждый день применяйте тоник с кофеином. Кофеин стимулирует кровообращение в волосяных фолликулах, что ускоряет доставку питательных веществ. Анна рекомендует тоник от O'right Caffeine, который содержит 95% натуральных компонентов, способствующих ускорению роста волос и уменьшению их выпадения.

Раз в неделю делайте маску с гидролизованным протеином. При отращивании волос важно не только стимулировать фолликулы, но и сохранять длину волос. Гидролизованный кератин растительного происхождения встраивается под чешуйки волос, заполняя пустоты и предотвращая расслаивание. Главное правило при использовании таких масок — умеренность, так как избыток кератина может утяжелить волосы и вызвать их выпадение.

Обратите внимание на ваше питание. Включите в рацион цельнозерновые крупы, легкоусвояемый белок, овощи и зелень. Потребляйте не менее пяти порций овощей и зелени в день в любом виде: вареные, свежие или тушеные.

Дополнительно включите в рацион омега-3 жирные кислоты. Эти полиненасыщенные жирные кислоты полезны не только для волос, но и для кожи и ногтей. Ваша суточная доза должна составлять 2,5 г, что эквивалентно трем порциям стейка из лосося весом 200 г. Если не любите рыбу, используйте БАДы, строго соблюдая дозировку, указанную на упаковке.