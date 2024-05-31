Шесть привычек, которые заставляют вас переедать

Привычки, которые заставляют вас есть вдвое больше

Часто переедание связывают только с несдержанностью, но иногда повышенный аппетит возникает из-за незаметных привычек. Достаточно скорректировать их, чтобы голод ощущался реже, а вы начали наедаться меньшими порциями.

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Теплая пища быстрее дает ощущение сытости, поэтому, если вы заменяете полноценный обед салатом или сэндвичем, вас вскоре снова потянет перекусить. Начинайте трапезу с теплого бульона или выбирайте горячие блюда, чтобы избежать поздних перекусов. Завтрак не стоит пропускать: исследования показывают, что те, кто отказывается от утренней трапезы, съедают на 40% больше калорий в течение дня и сильнее тянутся к сладостям. Постарайтесь поесть через час-полтора после пробуждения. Случайные калории, такие как кофе с сахаром, перекусы или пробы блюд при готовке, часто не учитываются, но они добавляют лишние сантиметры на талии. Ешьте медленно, чтобы сигнал сытости успел поступить в мозг: это снизит риск переедания.

Также учитывайте размер и цвет тарелки, поскольку большая посуда и красный цвет могут способствовать перееданию. Пейте больше воды, чтобы не путать сигналы голода и жажды: почувствовав голод, выпейте сначала стакан воды и подождите 20 минут.