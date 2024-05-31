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Шесть привычек, которые заставляют вас переедать

Привычки, которые заставляют вас есть вдвое больше

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Часто переедание связывают только с несдержанностью, но иногда повышенный аппетит возникает из-за незаметных привычек. Достаточно скорректировать их, чтобы голод ощущался реже, а вы начали наедаться меньшими порциями.

Привычки, которые заставляют вас есть вдвое больше
Фото: unsplash.com by Дэн Голд is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Теплая пища быстрее дает ощущение сытости, поэтому, если вы заменяете полноценный обед салатом или сэндвичем, вас вскоре снова потянет перекусить. Начинайте трапезу с теплого бульона или выбирайте горячие блюда, чтобы избежать поздних перекусов. Завтрак не стоит пропускать: исследования показывают, что те, кто отказывается от утренней трапезы, съедают на 40% больше калорий в течение дня и сильнее тянутся к сладостям. Постарайтесь поесть через час-полтора после пробуждения. Случайные калории, такие как кофе с сахаром, перекусы или пробы блюд при готовке, часто не учитываются, но они добавляют лишние сантиметры на талии. Ешьте медленно, чтобы сигнал сытости успел поступить в мозг: это снизит риск переедания.

Также учитывайте размер и цвет тарелки, поскольку большая посуда и красный цвет могут способствовать перееданию. Пейте больше воды, чтобы не путать сигналы голода и жажды: почувствовав голод, выпейте сначала стакан воды и подождите 20 минут.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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