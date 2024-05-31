Почему лазерная эпиляция не всегда дает желаемый результат: мнение эксперта

Причины неэффективности лазерной эпиляции

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лазерная эпиляция — одна из самых популярных процедур для удаления нежелательных волос, однако результаты не всегда удовлетворяют клиентов. Мастер по эпиляции Александра Любимова объяснила, почему иногда эффект от процедуры отсутствует. Одна из причин — мастер не устанавливает индивидуальные настройки лазера, что крайне важно, так как следует учитывать количество меланина в коже и волосах, а также цвет кожи. Неправильные настройки могут привести к побочным эффектам, особенно на светлой коже, и аппарат может не захватить светлые волоски.

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Также, эффективность процедуры зависит от соблюдения графика сеансов. Часто люди пропускают несколько месяцев подряд и удивляются, почему волосы не исчезают быстро. Грамотный мастер подберет индивидуальную программу, учитывая зону обработки и цветотип клиента, с средним количеством сеансов — 7.

Гормональные изменения, вызванные приемом некоторых препаратов или естественными колебаниями, также могут снизить эффективность. До 35 лет организм наиболее подвержен гормональным перепадам, и такие изменения могут повлиять на результаты эпиляции. Например, во время беременности, под влиянием гормонов, часть волос может вернуться, несмотря на пройденный курс процедур.