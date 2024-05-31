Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Может ли кошка предчувствовать смерть хозяина
Ольга Орлова рассказала о тайных визитах в больницу к Заворотнюк
Руководство X5 Group назвало причины роста цен на яйца
Рынок новых автомобилей в 2024 году растет, ожидается премьера Haval Н5
СНИЛС: что это такое, как оформить и зачем он нужен
Советы по спиливанию плодовых деревьев
В современных домах накапливается в 2,1 раза больше радона, установили экологи
Британский эксперт по ЖКХ предупредил об опасности соды и уксуса для чистки труб
Владимир Зельдин дожил до 101 года благодаря семье и образу жизни
Экспертные советы: как предотвратить морщины на шее и сохранить молодость кожи

Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения морщин на шее

1:25
Моя семья » Красота и стиль

Преждевременное старение кожи на шее вызывается несколькими факторами, включая ультрафиолет, недостаток влаги и возраст. Косметолог Виктория Ощепкова рассказала о методах замедления появления морщин в этой области. Прежде всего, необходимо защищать кожу шеи от солнца с помощью SPF-крема, который предотвращает морщины и защищает от ультрафиолетовых лучей.

Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения морщин на шее
Фото: flickr.com by danabooo is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обезвоживание является главным фактором появления морщинок, поэтому ежедневное использование увлажняющего крема для лица, шеи и тела, особенно после душа, крайне важно. Сбалансированное питание, включающее антиоксиданты и микроэлементы, помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает преждевременное старение.

Отказ от курения также способствует сохранению эластичности кожи и предотвращению морщин. Упражнения для шеи, такие как повороты и наклоны головы, а также массаж, стимулирующий производство коллагена, улучшают эластичность кожи и помогают в борьбе с морщинами.

Кроме того, косметолог рекомендует избегать тугих шарфов и украшений, которые могут повредить нежную кожу шеи и способствовать появлению новых морщин. Включив эти советы в ежедневный уход, можно надолго сохранить красоту и упругость кожи на шее.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Российские самолёты пересекли воздушное пространство Финляндии впервые с 2022 года

Финляндия разрешила нескольким российским самолётам войти в своё воздушное пространство для обхода грозового фронта.

Финляндия впустила в своё воздушное пространство российские самолёты
Лучшие подкормки для чеснока и лука
Чем подкормить лук и чеснок в начале лета
Комик Азамат Мусагалиев объяснил, почему не общается с Денисом Дороховым
Шукшина опубликовала гневный пост о Киркорове и Лолите, которые триумфально возвращаются на ТВ
Дружба пса и кролика, игра ягуара с детьми: тайны в поведении животных Сергей Лебедев НАТО и Киев готовят "второй фронт" к сентябрю, но всё рухнет гораздо раньше Дмитрий Плотников Россия готовит десант в Одессу, предупреждают западные разведки Любовь Степушова
Революционный метод ухода за тусклыми прядями: обратное мытьё волос.
Какими минеральными удобрениями стоит подкармливать помидоры во время цветения
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Нервов не хватит: названы самые непослушные породы собак
Последние материалы
Нюша удивила всех на премии ИРИ в эффектном красном платье
Более половины россиян планируют потратить до 100т рублей на ремонт
Ученые из ЮУрГУ разработали напиток для контроля над диабетом
Чем какао полезнее горячего шоколада: особенности напитков
"Росгосстрах": рождение детей заставляет россиян пересмотреть автомобильные привычки
Клиенты ВТБ планируют взять ипотеку на недвижимость в Крыму
Нутрициолог Ильичева рассказала, какой должна быть полезная окрошка
Nissan отзывает 84 000 автомобилей из-за опасных подушек безопасности Takata
Пять распространенных мифов о ретиноле, в которые пора перестать верить
Свыше 30 тысяч билет купили на суперфинал Кубка России
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников