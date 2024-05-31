Экспертные советы: как предотвратить морщины на шее и сохранить молодость кожи

Косметолог Ощепкова поделилась методами предотвращения морщин на шее

1:25 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Преждевременное старение кожи на шее вызывается несколькими факторами, включая ультрафиолет, недостаток влаги и возраст. Косметолог Виктория Ощепкова рассказала о методах замедления появления морщин в этой области. Прежде всего, необходимо защищать кожу шеи от солнца с помощью SPF-крема, который предотвращает морщины и защищает от ультрафиолетовых лучей.

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Обезвоживание является главным фактором появления морщинок, поэтому ежедневное использование увлажняющего крема для лица, шеи и тела, особенно после душа, крайне важно. Сбалансированное питание, включающее антиоксиданты и микроэлементы, помогает поддерживать здоровье кожи и предотвращает преждевременное старение.

Отказ от курения также способствует сохранению эластичности кожи и предотвращению морщин. Упражнения для шеи, такие как повороты и наклоны головы, а также массаж, стимулирующий производство коллагена, улучшают эластичность кожи и помогают в борьбе с морщинами.

Кроме того, косметолог рекомендует избегать тугих шарфов и украшений, которые могут повредить нежную кожу шеи и способствовать появлению новых морщин. Включив эти советы в ежедневный уход, можно надолго сохранить красоту и упругость кожи на шее.